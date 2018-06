“Nadie te regala nada y todo el mérito de éste campeonato es de los jugadores”

Ariel Mangiantini, luego de una exitosa carrera como futbolista profesional, decidió iniciar su carrera de director técnico y lo hizo de la mejor manera, con el título de campeón con Sarmiento de Zárate.

Hace diez dias atras, Sarmiento derrotaba 2 a 0 a River Plate de Chacabuco y se quedó con la Copa Federación 2018.

Al terminar el encuentro esta fue su palabra

“Mirá si esto que se logró es importante que el ascenso de CADU, que es mi corazón, lo estuve mirando de reojo porque tenía esto en la cabeza, tenia éste segundo partido que quería sacarme de la cabeza.

Cuando vos vas partido a partido son todas finales. Estos campeonatos que son ida y vuelta tienen un saber distinto. Tenes que hacer distintos planteos de ída, de vuelta, por tu cancha, por los referees, por un montón de factores que tenes que meter mucha mano.

Y también mucho laburo en la semana porque estas jugando planteos totalmente distintos. Hoy teníamos entrenado jugar defensa con tres por si en algún momento del partido nos hacía falta. Habíamos practicado penales por si hacía falta. Que te quiero decir? hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con un campeonato normal de mas de treinta fechas…”

P: Hoy frente a River fueron muy superiores en el primer tiempo y en el segundo tuvieron que defender con mucha actitud el resultado del 2 a 0 que lo estaba consagrando campeones…

R: “Sí, la verdad fue el partido que preparamos. De jugar con tres de punta de local, es decir un ocho que se hace delantero que es Julio Sampo y nos dió siempre esa libertad sin desviar la mirada de lo que es Jero Loeffel que termina arriba, hoy le hicieron un penal. De visitante me hizo dos goles, también tiene la característica de ser agresivo.

Con un Damian en el medio manejando los tiempos como todo veterano, tirandole los centros a los dos delanteros que son dos bestias y que en cualquier momento te hacen un gol.

La verdad que fue un partido que salió redondo en cuanto a planificación. Pero bueno, sufrimos al final porque esto no deja de ser fútbol…”

P: Ariel, en lo personal ¿sos conciente que en tu primer torneo como director técnico conseguis el título de campeón?

R: “Sí, medio raro. En lo personal agarré éste desafío muy lindo de Sarmiento. El que me conoce sabe que encaro todos los deportes que juego siempre a ganar. Soy un enfermo de buscar el triunfo en lo que juegue.

Y cuando me tiraron la propuesta de acá yo aposté a ésta Copa, de entrada. Jugábamos con un equipo titular el Torneo Federal porque teníamos el Nocturno de la Liga y la Copa Federacion que hacíamos una mezcla de los dos equipos, y era un gran desgaste. No se podía afianzar ningun equipo. Uno no quiere quedar afuera de nada pero terminó siendo bueno ser eliminados del Federal para poder volcar todos los cañones y formar un solo equipo en la Copa.

Llegué, hablé con todos, dije lo que queria, subí la vara. No quería que sea el Sarmiento que juega la Liga, que si querían subir al carro éste de pelear cosas importantes, que se suban conmigo en este nuevo proyecto.

Los dirigentes me dejaron trabajar muy tranquilos que esa es una de las cosas muy buenas, con buena onda y respeto hacia mi persona. Es un club que está muy ordenado en muchas cosas y como dije en otras notas, hay cosas que debemos seguir corrigiendo si queremos subir la vara.

Pero la verdad los chicos entendieron todo ésto, de éste cambio que proponía. Se muy bien que ellos son amateurs y yo venía del profesionalismo que son cosas antagónicas y tratamos de mechar las dos e hicimos un poquito mas de lo que se venía haciendo y ésto es el premio. Calculo que nadie te regala nada incluso hoy que se supone los árbitros al local en algun momento lo puede ayudar, nada. Hoy fue nada, al contrario el dudoso era pitazo en contra a pesar que ellos tenían un nueve que medía dos metros.

Para redondear, el mérito es de los jugadores porque entendieron el mensaje de Cristian Salomón y el mio que estamos al frente de este lindo proyecto…”