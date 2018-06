Once Corazones volvió a ganar y es líder

En la fría tarde del sábado, Once Corazones volvió a conseguir un nuevo triunfo al derrotar por 3 a 1 a Defensores de Estrada en un encuentro perteneciente a la segunda fecha de la Zona “A” del Campeonato Oficial de primera división 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol y es el único líder del grupo con puntaje ideal

Emanuel Barreto en tres oportunidades para Once Corazones y Lucas Torres para los de Villa Angus fueron los autores de los goles del partido que fue dirigido por Emir Michelón quien expulsó a Jonathan Mansilla por juego brusco; Fausto Lastiri y Matías Rafart ambos por exceso verbal en el local. Se disputó en la cancha de Central, donde Defensores de Estrada, hizo las veces de local.

– EL PARTIDO

Merecida victoria de Once Corazones que lo definió practicamente en el primer tiempo cuando se imponía por dos goles y tenía tres jugadores más en cancha, que no supo aprovechar para ganarlo por una diferencia mayor. Defensores de Estrada en inferioridad numérica se agrupó bien en defensa y evitó perder por goleada.