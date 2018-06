“Queremos ampliar la cobertura del SEMU”

El sábado fue un día muy sentido y emotivo para toda la comunidad de Bomberos Voluntarios local al cumplirse un nuevo “Día del Bombero” en homenaje a la creación del primer cuartel en el barrio de la Boca, hace 134 años. Y el próximo 9 de julio será el aniversario del cuartel local, en realidad la fecha de creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate que cumplirá 105 años, que la ubica entre las más antiguas de la provincia y del país.

Como todos los años la ceremonia formal se llevó a cabo en la plazoleta del Bombero Voluntario en Lavalle y Pacheco. Previo al acto se hizo el tradicional toque de sirena y la formación del cuerpo de bomberos el mismo sábado por la mañana. Luego se realizó el acto antes del mediodía y por la tarde varios efectivos del Cuerpo Activo, de Reserva y Cadetes se dirigieron al Parque Urbano, donde exhibieron las autobombas, los equipos de rescate y charlaron con todos los vecinos.

Cada persona que transitaba por allí dejaba de caminar, correr o pasear el perro para saludar a los bomberos en su día. “Feliz día, bomberos”, gritaba una vecina desde un coche que doblaba hacia Lavalle. “Gracias por todo lo que hacen. Feliz día”, decía un vecino mientras estrechaba la mano de un bombero de Reserva. “¿Quieren subir?”, le preguntó un cadete a dos niños que obnubilados miraban uno de los móviles más antiguos del parque automotor, utilizado de apoyo y para este tipo de exhibiciones.

Luego de permanecer en el parque hasta el atardecer, los bomberos se dirigieron hasta el cuartel para realizar una ceremonia íntima pero muy emotiva de reconocimiento a todo el personal de reserva.

EL ACTO

“Venimos a rendirle homenaje a quienes nos precedieron; sin ellos nosotros no hubiéramos sido nada, no hubiésemos podido continuar el trabajo. Hoy los bomberos son la piedra fundamental, nosotros simplemente gestionamos lo que ustedes necesitan”, expresó el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Pedro Ríos. “A fines del año 2014 comenzó un nuevo desafío para nosotros cuando nos hicimos cargo del Servicio de Emergencias Municipal (SEMU) el cual está desarrollándose de la mejor manera, y con reconocimiento de parte de la ciudadanía. Es por ello que tenemos la intención de continuar el servicio del SEMU y ampliarlo a otras áreas desprotegidas. Actualmente tenemos un grave problema con las escuelas públicas ya que no están cubiertas y tampoco podemos dar respuestas con los medios que tenemos. Pero confío en que podamos seguir trabajando con nuestros legisladores ya que no tiene que haber discusión política respecto a los temas inherentes a bomberos porque está la vida de nuestros vecinos de por medio”, concluyó Ríos.

En referencia a la problemáticas señalada por el titular de la asociación de Bomberos, es que las escuelas y los jardines públicos piden a los padres de los alumnos contratar a Semzar o verificar si son socios de los servicios sociales de Cooperativa Eléctrica, que incluyen este servicio; a raíz que los establecimientos públicos no está cubiertos con este servicio.

PRESENCIAS

En tanto el acto contó con la presencia de vecinos; funcionarios municipales, encabezados por el intendente, Osvaldo Cáffaro; el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, concejales y los diputados provinciales Patricia Moyano, Matías Ranzini y Sandra Paris. También participaron representantes de las fuerzas de seguridad.

Anuncian la construccion de un cuartel nuevo

Como corolario del acto el Municipio se refirió a la posibilidad de construir el tan ansiado cuartel en el aeródromo local, dado que el Estado municipal es el depositario del predio tras un decreto de 1977.

Cabe recordar un conflicto con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y con la Dirección Provincial de Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires tras la clausura del predio de parte del municipio hace exactamente tres años, tras un aniversario de Bomberos. Sin embargo desde entonces no se ha avanzado en la cesión o la construcción de algo relacionado a la entidad que pueda preanunciar el desarrollo de una importante obra como de la de un nuevo cuartel o un centro de emergencia municipal, como había surgido.

No obstante el sábado, durante el año, el intendente Cáffaro anunció que el Municipio consiguió el permiso para que en un hangar del Aeródromo de Zárate funcione Defensa Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. “El principal objetivo es otorgar a los Bomberos Voluntarios un lugar donde descentralizar su actividad y descomprimir el cuartel ubicado sobre la avenida Rivadavia”, informaron desde la Municipalidad de Zárate.