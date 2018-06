Defensores Unidos, Once Corazones y Cerveceros con puntaje ideal luego de la segunda fecha

Luego de jugarse la segun-da fecha del Campeonato Ofi cial de primera division que organiza la Liga Zarateña de Fútbol, solo tres equipos cuentan con puntaje ideal al haber ganado los dos cotejos disputados.

Son los conjuntos de Once Corazones (único líder en la Zona A), Deportivo Cervecero y Defensores Unidos (en la Zona B).

Además hay que marcar que Belgrano debutó el domingo anterior y ganó el úni co partido que jugó hasta el mo mento por lo que también esta con puntaje ideal.

DOS INVICTOS MAS

Además de los anteriormente nombrados (es decir Belgrano, Once Corazones, Defensores Unidos y Cerve-ceros) hay otros dos equipos invictos. Son Lima FBC y Paraná que luego de ganar en la jornada inicial, el fin de semana empataron entre ellos son goles.

ARCOS INVICTOS

Tres equipos aún no sufrie-ron goles y son Lima FBC, Paraná y Deportivo Cervecero en éstas dos fechas.

FABIAN VAZQUEZ ES EL GOLEADOR

Con 4 goles, el delantero de Lima FBC, Fabian Vázquez es el principal goleador del Campeonato Oficial.

PROXIMA FECHA

Anoche, al cierre de ésta edición, se reunían los dirigentes de la Liga y de los clubes para dejar programada la próxima fecha que será la tercera del campeonato.

Recordemos que este año el Torneo Oficial se juega en dos zonas, en la modalidad todos contra todos (a dos ruedas) clasificando para los 4tos de final aquellos equipos que terminen del 1ro al 4to puesto en cada zona. Los otros equipos (siete en total) pasarán a jugar la Copa de Plata.