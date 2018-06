“Fue una buena temporada pero no seguiré en Instituto”

Terminan los torneos de as censo en el fútbol argentino y los distintos futbolistas estan gozando de sus vacaciones.

Un período de receso en el cual muchos aprovechan para estar junto a sus familias, compartir momentos con amigos y disfrutar de las horas libres mientras se definen sus futuros.

Es el caso de Matías Nizzo quien luego de dos temporadas en Instituto de Córdoba, jugando el torneo de Nacional “B”, está en la ciudad con su familia.

El sábado lo encontramos en la cancha de Náutico Arsenal observando el partido entre el “tricolor” y Cerveceros por la segunda fecha del Torneo Ofi-cial de la Liga.

Una cancha, un club, que lo tiene muy identificado a la familia Nizzo donde Pedro (el abuelo de Coqui) fue pionero en el fútbol de la institución además de ser director técnico y delegado y Alberto (su padre) fue jugador y director técnico de la institución.

En el caso de Matias (junto a su hermano Sebastian) también fueron futbolistas del club de la ribera.

Sobre su presente y su futuro futbolístico así habló Matias Nizzo en diálogo con un periodista de Diario La Voz.

P: Terminó la temporada futbolística y en lo personal ¿con que balance para vos?

“La verdad que contento, hicimos dos años allá en Instituto. El primer año el objetivo era, ya que no estaba muy bien en los promedios, hicimos una buena campaña y en este segundo año entramos al Reducido y por la ventaja deportiva quedamos afuera.

Creo que hicimos una bue-na temporada…”

P: Parece poco premio, dos ascensos solamente para tantos equipos y para tan larga competencia…

R: “Si si, tambien fue un campeonato muy parejo. Había seis descensos y dos ascensos nada mas y siempre se jugaba por algo.

Fijate que hasta en la última fecha, en los diez partidos todos tenian chances de algo.

Fue un campeonato muy intenso para todos. La verdad nos vamos con un sabor amargo porque no logramos el objetivo pero contento también porque dejamos todo…”

P: ¿Cual es tu situación ahora pensando en tu futuro futbolístico?

R: “Tengo que volver a Chacarita por contrato, pero la idea no es quedarme en Chacarita.

Así que buscaremos algun otro club, a ver que sale. Por ahora algo de vacaciones y disfrutando de la familia..”

P: Pasaste dos años en Córdoba que seguro no vas a olvidar, pudiste convertir goles en primera división jugando para Instituto y tu hija nació en aquella provincia…

R: “Sí, bien la verdad contento por eso. Estuve bien en el club, la idea era seguir en Instituto y los dirigentes como el técnico me querían pero por una cuestión de contrato que ya no se puede renovar luego de estar a préstamo dos años no voy a poder volver a Instituto..”

P: ¿Ya tenes ofertas en estudio?

R: “Sí hay algunas ofertas de equipos del Nacional B más que nada. Estamos analizando.

Pero te vuelvo a repetir, me tengo que presentar en Chacarita la primera semana a ver que pasa. Hablar con el técnico y despues de ahí veremos mi situación…”

P: Este año en Zárate es-tuvo el ascenso de CADU a la Primera “B” Metropolitana y seguro seguiste atentamente todo lo que pasaba con el equipo

R: “Sí la verdad que sí. Lo seguí ya que tengo muchos amigos en el plantel. Al Chavo lo conozco como así también a muchos dirigentes.

Contento por ellos por que se lo merecían. En el torneo pasado llegaron a la final y por cosas del fútbol no se les dió y no se entregaron, siguieron con mucha fuerza y contento por todos ellos..”

P: Y mientras estas en la ciudad la costumbre de venir a ver algun partido de Náutico Arsenal, tu club, no la perdes nunca…

R: “Eso nunca lo voy a perder. De chiquito vengo a ésta cancha, desde que nací. Mi abuelo, mi viejo me trajeron y la verdad que cada vez que tengo un tiempo me vengo a ver a Náutico Arsenal…”