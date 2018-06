La Sociedad Rural regional reclamó por el estado de los caminos

“El estado de los caminos rurales del Partido de Zárate son desastrosos pese a que el municipio recibe fondos continuamente para hacerse cargo del tema. Hoy la situación es insostenible porque los caminos no solamente deben tomarse como arterias por donde sale la producción del campo sino que un camino en mal estado no puede transitar una docente que va a la escuela, no puede pasar una ambulancia o un camión de bomberos. Hay muchas familias aisladas”, expresó el Vicepresidente Primero de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, Fernando Boracchia, tras participar del Primer Simposio de Caminos Rurales en la localidad de Rauch organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y la Sociedad Rural de Rauch.

De este primer encuentro participaron más de 400 asistentes entre productores, funcionarios y usuarios de caminos rurales de Buenos Aires y La Pampa. Quien también participó del simposio fue el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, manifestando su preocupación por el tema de caminos rurales y anunció la idea del propio Gobierno provincial para mejorar 12 mil kilómetros en los próximos dos años.

Por la tarde se presentaron casos de mantenimiento de caminos rurales de manera exitosa, como en el caso de Laprida y San Cayetano, en donde los intendentes Alfredo Fischer y Miguel Gargaglione respectivamente expusieron como llevan adelante el trabajo de mantenimiento de caminos rurales desde dichos municipios.

Productores limeños vuelven a reclamar

Ellos viven sobre los caminos del km 103 de la Ruta Nacional Nº 9, del km 100 de la Panamericana, frentistas del camino conocido como “De las 7 vueltas” y los de la Ruta Provincial 31.

Por último, los propios vecinos limeños han estudiado el desarrollo del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente a la Red Vial de Zárate, es decir los fondos que se coparticipan para el mantenimiento de los caminos rurales. En el año 2016, y de acuerdo al informe de los productores, $7.432.872; en el 2017 fue de $11.179.900 y la acumulación del 2018 es de $4.902.186. “Fondos hay; no sabemos por qué no se repara y mantiene los caminos”, concluyó Ricardo Runza, uno de los portavoces de los productores limeños.