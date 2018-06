Gremios y organizaciones sociales marchan en Zárate contra la suspensión de Atucha III y el acuerdo con el FMI

En la mañana de ayer, tuvo lugar en la sede del gremio de Uocra una conferencia de prensa brindada por distintos gremios y organizaciones sociales, que lanzaron el plan de lucha anunciado, tras la decisión del Gobierno Nacional de suspender la obra de la Cuarta Central Nuclear.

Allí estuvieron presentes dirigentes de Uocra, Suteba, Ate, Uecara, Luz y Fuerza Zárate, Supa, CTA y CTA-A, así como también miembros de organizaciones sociales como Ctep, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita y Dignidad.

El primero en tomar la palabra fue el secretario general de Uocra Zárate, Julio González, quien manifestó que, tras la expresión política suscitada durante la última sesión del Concejo Deliberante, donde se expuso la preocupación por la suspensión de la mencionada obra, los dirigentes se fueron conformes, pero con el paso de los días, al no llegar una respuesta sobre el futuro inmediato del proyecto Atucha III, “no tenemos otra alternativa que manifestarnos, porque hay teléfonos que suenan pero no contestan, y esto va a terminar en un conflicto colectivo”.

La medida de protesta comenzó por el impulso de Ate a la que se fueron sumando distintos gremios y organizaciones. Al respecto, González explicó: “Nos sumamos porque somos parte perjudicada por este gobierno, que lo único que nos ha dejado para repartir es pobreza y no estamos dispuestos a someternos. Vamos a estar caminando desde Mitre y Lavalle hacia la rotonda de Zárate, para visibilizar nuestro reclamo porque el perjuicio es para todos, no sóo para el trabajador”.

A la manifestación de hoy, se espera una masiva concurrencia de trabajadores y desocupados, que trazarán su reclamo en dos ejes puntuales: La oposición al desmantelamiento del plan nuclear y la soberanía energética, y la desaprobación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se habla de una posibilidad remota de revertir esta situación. Estamos tratando de agotar todas las posibilidades que tengamos. Quiero destacar la gestión del Diputado Abel Furlán, que pidió nuestra presencia en la Cámara de Diputados, para poder expresar la situación que atraviesa cada uno de los sectores”, señaló el dirigente de la construcción, y agregó: “Para nosotros hay un desmantelamiento del plan nuclear, nos hacemos cargo de lo que decimos, y de lo contrario que salga el gobierno a desmentirlo”.

Consultado sobre la posición tomada por la dirigencia nacional del gremio, González respondió que “los compañeros del orden nacional ya fueron puestos en conocimiento, donde les manifestamos cuáles son las decisiones de la seccional. Fundamentalmente nosotros somos representantes de los trabajadores de Zárate, Lima y alrededores, por quienes respondo. Cuando tengamos que explicar las decisiones que tomamos, las daremos, pero en primer lugar tomamos decisiones en nombre de los trabajadores y de las fuentes de trabajo”.

Por su parte, el secretario general de Suteba Zárate, Christian Poli, remarcó: “Distintas organizaciones sindicales y sociales, tanto de la CGT como de la dos CTA, apoyan esta iniciativa; estamos avanzando en conjunto para producir una movilización que ponga de relieve este plan que el gobierno está llevando adelante, de desmantelamiento del plan nuclear y de la soberanía energética”.

Del mismo modo, el dirigente analizó: “Esto tiene que ver con los acuerdos con el FMI que impone el llamado ‘ajuste fiscal’, y con una política del gobierno de Estados Unidos en una nueva configuración geopolítica del mundo, para la cual América Latina es el patio trasero. No queremos que la región se convierta en una zona muerta o un centro de operaciones para las multinacionales”.

En su turno, el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez, puntualizó en que la falta de decisión política del Ejecutivo Nacional sobre la continuidad de la obra de Atucha III, viene a traslucir que “en la matriz energética que pretende este gobierno, se visibiliza que no está en sus planes la energía nuclear. Esto nos preocupa porque es una energía que los gremios que estamos acá conocemos y defendemos porque conocemos sus beneficios, desde ahí esta decisión de los gremios y organizaciones sociales, porque es el lugar que los despedidos van a tener para estar organizados”.

Por otra parte, Pérez señaló que el impacto de esta medida también alcanza a otros sectores vinculados a la obra de la central nuclear, tales como gastronómicos, vigilancia privada, transporte y maestranza. “Esto nos hace acordar a la década del ’90, donde otro gobierno neoliberal nos cerró Atucha II. Hoy nos encuentra en unidad de los gremios y movilizados para enfrentar otra vez estas políticas”, concluyó el dirigente.