Camila Keller, la tenista de mayor proyección de la ciudad, está octava en el ránking

Desde hace varios años Camila Keller viene transitan-do un camino de mucho sacrificio, alternando estudios con deportes.

No es fácil para un adoles-centes ordenar sus horarios pero con esfuerzo, ganas se puede disfrutar de todas las ac tividades.

Camila ya se encuentra ubi cada en el octavo puesto del ránking nacional de categoría menores de 16 años de acuerdo a la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Y está dando un año de ventaja por cuanto está transitando su primer año en la categoría.

Camila Keller está entrenando en la Academia de Tenis que Antonio Pastorino tiene en el barrio de La Florida.

Durante ésta semana dialogamos con Camila para cono cer su presente deportivo y sa-ber de sus aspiraciones para el año 2018.

P: ¿Contanos como fue tu año? ¿Que jugaste y que resultados tuviste?

R: “Empecé jugando un G2 a principio de año donde realmente no me fue del todo bien. Después el segundo tampoco lo jugué por que no había entrado.

Despues me preparé bien para el próximo torneo G2 donde perdí en semifinal y lue go participé en el G1 que perdí en cuartos de final.

Hace poco tambien estuve en otro G2 arribando a cuartos de final y ahora voy a ver si compito en el G1…”

P: Ya tuviste participación en algunos torneos profesionales de mujeres, que se llaman “Haciendo Tenis” aquí en Argentina ¿Que tal la experiencia de enfrentar a chicas más grandes?

R: “Primero jugué la qua-lly ya que por ránking no me alcanzaba para entrar. Pude ingresar al cuadro principal y enfrentar a una de mis mejores amigas donde gané 6/1 y 6/1 y al otro día enfrenté a una chica más grande y me ganó por fuerza y todo. Pero igual hice un muy buen partido…”

P: ¿Cuales son los planes para la segunda parte del año?

R: “Por ahora pienso jugar los menores, los G2 y G1.

Y tambien mezclar un poco con los ‘Haciendo Tenis’ que me gustaron..”

P: ¿Te gustaría jugar algunos torneos del Circuito Sudamericano que esos son entre Octubre de éste año y febrero de 2019, que dan puntaje para hacer las giras europeas y torneos Sub 16 grandes o te gustaría directamente apuntar a los Sub 18 que se llaman ITF que dan puntos para el ránking mundial?

R: “Me gustaría jugar el Sudamericano porque van las tres mejores y me parece divertido que luego tenes una posibilidad de jugar en Europa, de categoría Sub 16…”

P: Si bien estas número 8 del país ahora ¿cuantas chicas de tu mismo año de nacimiento tenes arriba tuyo en el ránking?

R: “De mi año solo hay dos chicas más que son primer año como yo. Despues ya son todas de segundo año..”

P: Eso te daría la posibi-lidad de quedar entre las pri-meras del ránking

R: “Sí si, el año que viene podría ser…”

P: Salgamos un poco de éstos temas. Contame como es una semana tuya de entrena-miento normal. Vos Camila estas entrenando con Antonio y con Santiago Nuñez en la Academia de Antonio Pastorino, pero contanos como es una semana normal de entrenamiento…

R: “Normalmente hago una hora de tenis y despues una hora más de físico. Depende también los días porque salgo bastante tarde de la escuela…”

P: Dentro de las tenistas de la WTA, es decir las mayores a nivel internacional, ¿quien es la que mas te gusta?

R: “La que mas me gusta es Maria Sharapova, desde siempre. En su forma de jugar al tenis, en como se viste, en todo…”