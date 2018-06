“El pueblo israelí esta acostumbrado a vivir en ese clima de tensión…”

Se desató la polémica por la suspensión del partido entre Argentina e Israel, previsto para el sabado próximo en Jerusalen.

Y que mejor que hablar con Walter Cuadra quien hace poco más de veinte años atras estuvo jugando en el fútbol de Israel.

Cuadra explicó sus vivencias a nivel personal, social y deportivo, de su breve etapa en Israel.

P: Walter con éste tema de la selección que suspendió el amistoso en Israel y teniendo en cuenta que vos jugaste en aquel país. Contanos como fue esa experiencia desde lo per-sonal y lo profesional.

R: “El pueblo de Israel está acostumbrado a vivir así. Es dificil de explicarlo, hay que verlo. Para ellos en ese estado de alerta permanente se acostumbraron como nosotros podemos estar acostumbrados a vivir con la inflación. Además se consideran el país más seguro del mundo y la gente hace su vida normal. Vos estando ahí no te das cuenta, no viven con miedo. Al contrario en las calles transitan en forma tranquila.

Yo estuve viviendo en Tel Aviv que es un lugar turístico de paso porque el tour es Jerusalen, paran en Tel Aviv y pasan a Egipto a ver las pirámides y es una constante de turistas franceses, alemanes, españoles y la verdad se vivía tranquilo.

A mí me pasó, que luego vino la primera guerra del Golfo, que yo no me enteraba de nada. A mí me decian lo que pasaba mis familiares, mis amigos que hablaban conmigo desde acá…”

P: En que año te fuiste a Israel?

R: Fue en 1990 o 1991, es más yo regresé a la Argentina a causa de la primera guerra del Golfo. Yo me vine en diciembre porque me llamaban de acá, que si a Hussein, que lo amenazaban, el tiraba las bombas en Tel Aviv. Y me llamaron que me vuelva. Y yo allá no me había enterado de nada.

Tanto fue así que cuando pregunté por un pasaje para volverme ahí me doy cuenta que se estaban yendo todos los extranjeros y fijate que me vine en diciembre y en enero tiró misiles en Tel Aviv, solo que por decir yo vivía en el barrio de Flores y los misiles cayeron en el microcentro para hacer una comparación con Buenos Aires por la distancia…”

P: Cuando vos fuiste a jugar había una etapa de tregua en el conflicto israelí-palestino pero todo eso se desarmó seis meses después…

R: “Sí si claro. Despues llegó la primera guerra. Pero cuando yo llegué había un momento de paz. Pero ya te digo, es su forma de vida, ya lo tienen incorporado. Es más a mí me asombró cuando estuve ahí que los chicos en las escuelas, además de su idioma propio que es el hebreo, el ingles que lo hablan, a los niños en edad escolar les estaban enseñando el idioma árabe. Porque ellos suponían que algo en el futuro iba a pasar, algo bueno o algo malo, pero algo iba a pasar y por eso a los chicos les enseñaban a hablar árabe.

Tienen otra mentalidad, es distinta su forma de vida…”

P: ¿Cuando tiempo estuviste en Israel y en que club jugaste?

R: “Estuve seis meses pero pensaba quedarme un tiempo más porque yo fui a un lugar desconocido y la verdad me encontré con un lugar bárbaro, para bien. Una organización, un pais muy bueno.

Pero estuve cinco o seis meses y como te dije me tuve que volver. Fui contratado por el Holon Sanfredich. Yo le pregunté al empresario que me llevó que tipo de club era y me dijo ‘es el San Lorenzo de Argentina’. Allá estan el Macabi Haifa y el Macabi Tel Aviv que es el Boca y River. Ellos habían por aquellos años empezado a llevar jugadores extranjeros ya que querían ingresar a la Champions League que no estaban. Entonces había brasileros, rusos, checoslovacos que ahora son Servia y Montenegro. Y a mitad de semana se hacían partidos en distintos paises, ibamos a Holanda, a Grecia, ellos querían en ese tiempo difundir el fútbol de los clubes…”

“El partido estaba mal organizado”

Obviamente era necesaria saber la opinión de Walter Cua dra sobre la suspensión del partido amistoso entre Argentina e Israel que había sido programado para el sábado próximo.

Esta fue su palabra

“Esta mal organizado desde el vamos. Supongo que se quiso jugar a modo de cábala por lo sucedido en 1986, que Argentina tenia que ir como tambien lo de la Virgen. Y fue todo mal organizado. Conclusión: quedamos mal. Quedamos mal como organización (la AFA), quedamos mal como país porque la gente que vive ahí y había comprado su entrada no tiene la culpa.

Por otro lado, a ver, yo me pongo en el lugar de los jugadores porque también lo fuí y los entiendo. Son chicos, de 30 años, todas las cosas que se habla y sin dudas mete miedo. Pero repito, estuvo mal organizado desde un comienzo…”

P: Vos viviste en Tel Aviv y el partido era en Jerusalen. ¿Es muy diferente la consideración del territorio de Jerusalen para los israelíes y palestinos?

R: “Es que el pueblo israelí es al reves de todo. Ellos saben que no los quieren y no los aceptan en el mundo y en cambio ellos sí aceptan a todos. Porque hay musulman, árabes que caminaban por las calles. Iban con sus túnicas y uno los miraba y tenias cierta duda ya que venimos de otra cultura. Pero ellos aceptan a todo el mundo y por ahí los palestinos protestan porque según ellos Jerusalen les pertenece a Palestina. Pero vos los escuchas a los israelies y dicen que esta todo bien y los palestinos protestan porque le sacaron la posesión de Jerusalen…”

P: Si trasladamos en forma imaginaria a la Argentina, ¿donde estaria ubicado Tel Aviv y donde Jerusalen? digo por las distancias y para tener una idea aproximada

R: “Es un país chico, mucho no me acuerdo pero podría decirte que de Buenos Aires a Cordoba mas o menos, la distancia para ir al Muro de los Lamentos. Ya te digo, cuando yo estaba se vivía tranquilo y en Tel Aviv era una ciudad de paso por los tours. Iban de Jerusalen, hacian noche en los hoteles de Tel Aviv que como ciudad es hermosa, esta frente al mediterraneo, tiene playas…”