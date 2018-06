Trabajadores y gremios contra la suspensión de Atucha III

Podría tratarse de un recuerdo vívido, una historia ya contada, una evocación. Pero no. La postal de la jornada de ayer, no era una reminiscencia de los días de julio del 2016. Era una nueva toma de acción de trabajadores desocupados, activos, vecinos y dirigentes gremiales que salieron a las calles a reclamar contra lo que definen como un desmantelamiento del plan nuclear argentino, y en oposición al acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Eran cerca de las 10 horas cuando las banderas comenzaron a desplegarse sobre el pasto del Parque Urbano en Lavalle y Mitre, para luego ser embolsadas por frío viento que soplaba en la mañana de ayer. Allí, ante el tibio sol que dejaba soportar la baja temperatura, cientos de trabajadores se concentraron para poner de relieve la preocupación que a diario llevan a sus hogares, frente a un escenario que amenaza sus puestos de trabajo.

Un parlante ubicado sobre el techo de una camioneta, reproducía alocuciones en la Cámara Baja del Diputado Axel Kiciloff, así como también las palabras de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, durante la sesión en la que se aprobó la denominada “Ley Antitarifazos”.

Sobre las veredas, sobre las calles, los manifestantes ocupaban una porción de tierra, mientras se aprestaban para marchar. A pocos metros, distintos colectivos estacionaban, y descargaban decenas de personas que, ni bien ponían un pie en tierra, se envolvían en banderas y se calzaban los bombos y redoblantes, para sumarse a otros cientos en la misma condición. Compartían mates, comentaban sus experiencias personales en el actual contexto socioeconómico que atraviesa el país. Ahora el parlante había cambiado los discursos políticos, por la popular canción “Vencedores Vencidos”.

El reloj marcó las 10.40 y como si una orden silenciosa se hubiera impartido, los trabajadores comenzaron a ordenarse en una columna sobre el puente avenida Lavalle. Adelante, la bandera argentina. Encabezando la movilización estaban las banderas de ATE, la seguían Uocra, Suteba, la CGT Regional Zárate-Campana, Uecara, Luz y Fuerza, Guincheros, Uom, Sutcapra y organizaciones sociales como Ctep, CCC, Movimiento Evita y Dignidad.

Una bandera que pedía por la construcción inmediata de Atucha III, por el plan nuclear y la soberanía energética, era sostenida por Fernando Pérez (Ate), Christian Poli (Suteba), Julio González (Uocra) y el Diputado Nacional, Abel Furlán (CGT Regional- Uom); todos ellos conducían la marcha.

El incesante sonido de los bombos y los redoblantes, sólo eran interrumpidos por los bocinazos de decenas de automovilistas que, puño en alto, se asomaban por las ventanillas de sus vehículos para demostrar su acompañamiento a los trabajadores. Varios vecinos y comerciantes de la traza de Lavalle, atraídos por la curiosidad, salieron a los umbrales de sus casas para acompañar con sus palmas el paso de la movilización.

“Unidad de los trabajadores” era el grito ensordecedor de toda la columna que escalaba el puente previo a la rotonda de ingreso a Zárate. Un discreto operativo policial y de Gendarmería Nacional aguardaba en el lugar, sin interferir, y como si se hubiera acordado previamente, retenían el paso vehicular para proteger a los manifestantes. Emulando una vuelta olímpica, la masa de gente caminó la circunferencia del ovalo donde convergen las rutas 6, 12 y 193. Como hace dos años, los trabajadores habían llegado a la rotonda, otra vez.

Dirigentes gremiales en la manifestación de la Rotonda

Durante la movilización de trabajadores llevada a cabo ayer, distintos referentes gremiales dieron su opinión sobre la lucha obrera, remarcando la unidad lograda para reclamar contra la suspensión de la obra de Atucha III.

Oscar “Colo” De Isasi (ATE)

“Esto es una lucha de todo ATE y de toda la CTA, diciéndole que no a la reforma laboral, al FMI y a las medidas de este gobierno que tiene a concentrar riquezas en un grupo minúsculo de argentinos y a descargar la crisis en los trabajadores”, sintetizó el referente de Ate en la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, agregó: “Nosotros venimos de un paro nacional donde movilizamos y llenamos la Plaza de Mayo pidiendo un cambio de rumbo en la política laboral, social y económica en la Argentina. Tenemos reunión de la CTA Autónoma en el orden nacional y estamos tratando de coordinar con la CGT un paro para que surja más temprano que tarde, que sea contundente y que le ponga un freno a esta política”.

Christian Poli (Suteba)

“Esto es continuidad del acampe obrero, donde dijimos que si el gobierno no cumplía lo que prometía, volvíamos otra vez a la rotonda con mayor unidad del movimiento sindical. Vemos afectada nuestra soberanía como país, este gobierno está respondiendo a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y nosotros le decimos que no van a pasar estos planes, porque en medio están en juego el trabajo”, expresó el dirigente docente.

Respecto a la unidad sindical en la lucha, manifestó: “Nosotros venimos soldando esta unidad en las luchas concretas, donde también hemos sufrido el despido de distintos trabajadores. Después de décadas, hemos sufrido despidos en el sector docente, además de la precarización laboral y la falta de presupuesto en educación. Nos encuentra unidos en la lucha concreta. Convocamos a los comerciantes, a los empresarios medios y a toda la población que también han sido afectados por estas políticas”.

Julio González (Uocra)

“Lamentablemente esto no es lo queremos, nosotros siempre pedimos trabajo y actividad plena para los compañeros, por eso tenemos la necesidad de estar acá. Este es un problema de todos, los primeros afectados fuimos los trabajadores, pero estas decisiones afectan a la economía de la región”, manifestó el referente de la construcción.

“Tomaremos todas las medidas que sean necesaria porque están en juego los intereses de los trabajadores y la soberanía energética del país. No somos desestabilizadores, desde hace mucho tiempo venimos pidiendo trabajo”, concluyó.

Roberto Baradel (Suteba)

La máxima figura del gremio docente, brindó unas palabras a los trabajadores apostados en la rotonda, donde reafirmó el apoyo en la lucha y convocó a reforzar la unidad de los gremios: “Estamos bancando la protesta y repudiando los despidos. Los docentes sabemos que es fundamental que un chico pueda tener un papá y una mamá con trabajo, y puedan sostenerlo. Creemos en la educación pública, no nos caímos, la elegimos, vamos a seguir defendiendo, digan lo que digan, por eso repudiamos las palabras de Vidal, porque estoy convencido de que si seguimos con esta lucha, muchos hijos de ustedes van a ser egresados universitarios. Esa es la pelea que tenemos que dar en el país”.

Del mismo modo, el dirigente agregó: “La justicia social también se alcanza con igualdad de posibilidades, y las organizaciones sindicales y sociales estamos llamados a garantizar eso. En la escuela pública no enseñamos que pobres hubo siempre, enseñamos que si hay mucha riqueza y pobreza, es que algunos se quedan con la riqueza de la mayoría de los argentinos, y tenemos que salir a disputar eso para que todos podamos vivir mejor”.

Finalmente, concluyó: “En la Argentina no puede haber familias sin trabajo, lo que quieren producir es un ajuste brutal para que el dinero y el esfuerzo se lo lleven afuera. Tenemos que seguir construyendo unidad. Entiendo los debates, pero estoy un poco cansado ya. Mas unidad, mas organización entre los trabajadores, porque el debate fundamental que tenemos es trabajadores y pueblo, o corporaciones”.

“El pueblo tiene que estar en la calle defendiendo lo que supimos realizar durante muchos años”

El diputado nacional Abel Furlán, presente en la movilización, dialogó con la prensa y sostuvo que “este es un tema que nos tiene que convocar a todos, no solamente a los dirigentes gremiales, sino al pueblo en su conjunto”.

En esta línea, el legislador calificó como “gravísima” la decisión del gobierno nacional sobre Atucha III, y aseguró que “pone en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestra región” y que, a pesar de la insistencia de los trabajadores, “están llevando a cabo el desmantelamiento del plan nuclear en la Argentina”.

“Esto es por obedecer una disposición de Estados Unidos, el acuerdo con el FMI condiciona que el plan nuclear siga siendo realidad en nuestro país. El pueblo argentino tiene que estar en la calle defendiendo lo que supimos realizar durante muchos años. Va a costar muchísimo recuperar los cuadros técnicos que se van a ir para otro lugar en el mundo. El gobierno quiere llevar el ajuste sobre los sectores de trabajo, en vez de estar ajustando a los sectores más concentrados de la economía. El sistema financiero sigue con la libertad de fugar los dólares al exterior”, sintetizó Furlán y agregó: “Presenté un proyecto para interpelar al Ministro Aranguren; mañana (por hoy) vamos a hacer una jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, donde invitamos a todos los compañeros de las organizaciones gremiales para que expongan la gravedad de esta situación. Queremos darle visibilidad nacional a esto”.

Del mismo modo, el diputado pidió que la CGT esté a la altura de las circunstancias, y que tome impulso la medida de fuerza para la protección de los puestos laborales: “Ojalá que la CGT, cuando se reúna, tome conciencia de la gravedad de la situación que están viviendo los trabajadores, esto es el comienzo. Sabemos que lo peor todavía no empezó. La CGT no puede estar mirando para el costado, ojalá dios los ilumine para que sancionen el plan de lucha que tiene que estar abrazando el movimiento obrero, para resistir a esta política neoliberal que encabeza el presidente Macri”.