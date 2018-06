Desde la Cooperativa Eléctrica creen que el desdoblamiento de los servicios será provisorio

El 20 de mayo, y a partir de la resolución 167/2/2018 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se dispuso que cualquier concepto que no tenga que ver con la electricidad debía ser “momentáneamente” sacada de la factura, abarcando a todos los distribuidores de energía de la provincia.

Dicha resolución obligó a retirar estos ítems de forma inmediata y por lo tanto la mayoría de los usuarios dejaron de recibir el detalle de los servicios sociales en su factura.

“El gobierno bonaerense, a través del Organismo de Control de la Electricidad bonaerense (OCEBA), obliga a todas las distribuidoras a sacar conceptos ajenos al consumo eléctrico de la facturación. Y los conceptos ajenos que cobraba la CEZ eran los servicios sociales y el aporte voluntario a los bomberos de Zárate y Lima. Por lo tanto la factura de servicios sociales vendrá en junio con vencimiento en el mes y tendrá únicamente en su detalle a los servicios sociales”, confirmó Guillermo Coman, vocero de la Cooperativa Eléctrica.

De la misma manera, consideró que todo será provisorio. “En la misma resolución el OCEBA le dice a los distribuidores que pueden presentarse con cada tema particular de cada prestador, y en el caso de la CEZ que ya no cobra impuestos, no habría problemas en que regresen. Primero porque son voluntarios, y segundo que lo presta la propia concesionaria”, evaluó.

En definitiva, los usuarios de Cooperativa Eléctrica recibirá próximamente en sus domicilios otra factura de la CEZ de color verde que tendrán un vencimiento mensual.

Finalmente ante la poca información oficial suministrada por la entidad cooperativa local, reconocieron que no tuvieron tiempo de avisarle a la gente porque la resolución se publicó el pasado 20 de mayo.