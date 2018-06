Limeños analizan cortes y nuevas medidas de fuerza

El pasado lunes 21 de mayo un grupo de vecinos limeños se reunieron con el intendente para entregarle un petitorio en el cual reclamaban “que se declare la emergencia en infraestructura de Lima; la renuncia de todos los funcionarios municipales con cargo político de la delegación; el reconocimiento permanente de la participación de delegados barriales en la dirección de la delegación municipal y facultarlos para que ellos mismos elijan un delegado municipal limeño con consenso de la población; pedir el desembolso de una partida extraordinaria de fondos para las siguientes tareas, limpieza y zanjeo de calles para el drenaje del agua de lluvia, mantenimiento de calles, recolección de residuos domiciliarios, mantenimiento infraestructura cloacal, mantenimiento pluvial, mejoramiento de caminos rurales, obras de poda y reparación de cámaras de seguridad y correcto monitoreo”, expresaba el petitorio.

Sin embargo hoy los vecinos se mostraron disconformes con las obras realizadas, con la precariedad del servicio de recolección y sobre las tareas de “mejorado” de calles de tierra que se están efectuando. “Ante la primera lluvia, todo volverá a ser como antes, quedaremos aislados y no podremos salir de nuestras viviendas porque queremos asfalto, no mejorado de tierra”, expresó Mauro Carballo, uno de los delegados barriales.

Por su parte el municipio informó que las obras de mantenimiento de barrios en Lima avanzan con buen ritmo y funcionarios de la secretaría de Servicios Públicos municipal continúan de recorrida para verificar todos los trabajos de mantenimiento efectuados en diferentes sectores de la localidad de Lima.

El director general de Control de Gestión de la Subsecretaría de Lima, Alejandro Cimiotta, explicó que se está trabajando en zanjeo en el barrio 8 de Septiembre y también en la recolección de ramas en barrio Unión y Villa del Pilar. Además se refirió a tareas de reparación en Calle 15 y 8; se está preparando la calle para el posterior ionizado. “Los vecinos están notando que estamos en la calle, trabajando y solucionando los problemas planteados en las diferentes reuniones”, dijo Cimiotta. También detalló que se está licitando el mantenimiento de los espacios verdes, además de todas las acciones comprometidas por el intendente Cáffaro ante los vecinos.

Finalmente desde el área de servicios Públicos ratificaron que también se encuentran trabajando en el arreglo de la calle 33 entre 4 y 6 en el barrio Los Mateos.

Seguirán los reclamos

Desde la asamblea “Unidos por Lima” confirmaron que las Elresiva” ante la disconformidad de los delegados barriales en el avance de las obras. No solamente manifestaciones sino también prevén cortes de ruta y de caminos para los próximos días.