Expectativa de cara a la histórica sesión sobre el aborto

En la tarde de ayer, cientos de vecinos marcharon por las calles de la ciudad bajo el lema “Salvemos las dos vidas”, sentando posición respecto al tema que se tratará esta semana en el Congreso Nacional, y que tiene que ver con la despenalización del aborto.

Tal como se había anunciado, los vecinos se concentraron en el Parque Urbano con pancartas y carteles con leyendas en contra del aborto. La movilización recorrió avenida Mitre, hasta Justa Lima, para transitar la traza céntrica hasta Plaza Mitre, donde dieron lugar a un acto cívico.

En el lugar, Camila Geuna, militante Provida, expresó a la prensa que la organización de la movilización, surgió “por medio de un debate en el colegio, donde tuvimos que preparar un informe y estudios, y descubrimos que hay vida desde el día uno. Que no es un solo cuerpo, sino que son dos vidas y que la mujer está intentando decidir sobre la vida de su hijo, quitándole el derecho a nacer, a vivir, a soñar. Eso me conmovió, porque hay muchas personas que podrían ser abogados, doctores, y no los dejan nacer”.

Del mismo modo, Geuna refirió: “Nuestra parte moral sabe que esto está mal, que una persona tiene derecho a vivir. También vimos que hay mucha gente a favor de la vida que no se manifestó o que prefiere mantenerse neutro por una cuestión de no salir a enfrentar a quienes dicen si al aborto”.

Por su parte, Jorge Gómez, de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), manifestó: “Como en distintas partes del país, realizamos la marcha por la vida con una gran cantidad de familias. Le hemos dicho a los legisladores que aquellos que estamos a favor de las dos vidas les pedimos que no legalicen el derramamiento de sangre inocente. Para nosotros es muy importante que haya un rechazo a esta ley, no podemos resolver el tema del aborto, con el aborto mismo. Es un error promulgar una ley que en vez de atacar las causas principales, aborda las consecuencias. La causa principal es la irresponsabilidad en el acto sexual, hay una gran falencia en campañas de métodos anticonceptivos, a planificar lo que es una vida familiar y la procreación de una forma responsable”.

Por otra parte, Gómez opinó que en la actualidad, existe “un sistema de salud deficiente y una ley de adopción que no responde a las necesidades de las familias que esperan adoptar”.

Finalmente, el abogado Daniel Lisa, también presente en la manifestación, sostuvo: “Considero que el eje de discusión es incorrecto; no se trata de una cuestión de salud pública, hay intereses económicos, egoístas y personales. Entiendo la situación de la mujer, pero el aborto no soluciona este problema de cuestión sanitaria como se plantea. Hay que llevar adelante una política educativa en cuanto a la prevención, tenemos que tener una paternidad responsable”.

SE TRATA ESTA SEMANA

El debate por la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados se da tras once años en los que hubo varios intentos frustrados para discutir el proyecto en el Congreso. Por eso la expectativa a medida que se acerca el debate crece casi tanto como la incertidumbre por lo que pueda ocurrir. Y no es exagerado: a cuatro días de la histórica sesión, aún existen 29 legisladores que no definieron su posición, con lo cual se mantiene el misterio ante la marcada paridad entre los que están a favor y en contra de la iniciativa que se votará en la madrugada del próximo jueves.

De acuerdo a un sondeo, hasta ahora el rechazo a la legalización del aborto se estaría imponiendo por 118 contra 108 votos, mientras que hay unos 29 diputados que mantienen reserva sobre su postura.

Los 29 legisladores que están indecisos pertenecen en 6 de los casos al macrismo, 6 al radicalismo, 7 al bloque justicialista, 3 al Frente Renovador, 4 al kirchnerismo, y otros tres a bancadas menores.

La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un importante colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Poder Ejecutivo.

El presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento del proyecto en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista Cambiemos y más tarde en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Tras escuchar a 738 oradores que expusieron a lo largo de las 15 audiencias abiertas que se desarrollaron desde el último 10 de abril, el debate culminará con la firma del dictamen en el que trabajan contrareloj los diputados, para lograr firmar el despacho el próximo martes y tratarlo el miércoles en el recinto, desde donde si se aprueba pasará al Senado.