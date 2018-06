La nueva escuela de arte tiene un 75% de avance

El Municipio está focalizado en concluir un proyecto edilicio llamado “Escuelas de las Artes”, ubicada en Villa Ciriaco. La obra está siendo financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y tiene un presupuesto de poco más de 20 millones de pesos.

El edificio, que está ubicado en la esquina de Pavón y La Rioja, tendrá un auditorio, un Salón de Usos Múltiples (SUM), sala de computación, una biblioteca y seis aulas.

Está situado en el denominado “Parque Norte”, un espacio municipal recuperado con más de 4 hectáreas, el cual comenzó su etapa de recuperación hace cuatro años con la construcción de senderos, la plantación de decenas de árboles y el anuncio de esta obra.

“Actualmente se están haciendo las terminaciones y creemos que finales de julio o agosto se terminará todo lo estrictamente edilicio. Cada aula tendrá un mobiliario con llaves y la empresa contratista dejará instalada una alarma. Además se encuentra cotizando un muro perimetral para delimitar el predio”, confirmó el secretario de Obras Públicas municipal, Eduardo Amado.

Respecto al financiamiento que contará el Municipio para abrir esta nueva oferta educativa en la ciudad, el intendente declaró hace un año; “esperemos que el gobierno nacional siga aplicando el Fondo de Financiamiento Educativo que es un fondo que Nación pasa a las provincias y las provincias a los municipios, nosotros lo invertimos el 100 % en educación, con ese dinero más un pequeño fondo de educación que tenemos a través de la tasa de Seguridad e Higiene vamos a poder seguir avanzando inclusive con nuevas carreras, ese es nuestro objetivo”.

Sin embargo las últimas reformas aplicadas por la gobernadora, María Eugenia Vidal, sobre el Fondo Educativo que reciben los municipios estipula que el 85% del Fondo Educativo debe ser destinado a obras de infraestructura en escuelas públicas de gestión provincial, terminando con la libre disponibilidad que tenían los municipios sobre el dinero. Con el restante 15% los intendentes deberán encargarse de la gestión de los jardines municipales, centros universitarios y becas de estudio, etc. Además, la distribución del Fondo entre los distritos no será por Coeficiente Único de Distribución (CUD), si no por un nuevo coeficiente que se calculará según el índice de vulnerabilidad social (15%), índice de las pruebas aprender (25%), matricula escolar (35%) y cantidad de establecimientos escolares (25%).

Por lo tanto todo hace suponer que el distrito de Zárate, así como el resto de los municipios, no contará con el dinero del año pasado para financiar diferentes obras y el contenido curricular de distintas carreras que se daban en el orden municipal.