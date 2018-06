Alumnos de la Escuela Secundaria 9 se preparan para el Parlamento Juvenil del Mercosur 2018

Por segundo año consecutivo la Escuela de Educación Secundaria Nro. 9 se presentará al Parlamento Juvenil del Mercosur edición 2018. El año pasado, el estudiante Franco González llegó a la instancia nacional representando a toda la ciudad de Zárate.

Actualmente, en la ciudad se está llevando a cabo la etapa local del certamen que convoca a miles de educandos de todo el país. Días atrás, los alumnos de la institución debatieron sobre Género, Jóvenes y Trabajo, Derechos Humanos, Inclusión Educativa y Participación Ciudadana, a través de un trabajo en grupo, donde implementaron técnicas de debates para fijar posiciones y así construir con los demás compañeros, opiniones acerca de la problemática que viven como adolescentes y jóvenes.

En la actividad, participaron alumnos de 2do. a 6to. año, acompañados por las profesoras Juana Couthino, Luciana Ferreyra, Sandra Fiorito, Lucia Germán y el profesor Miguel Ángel Romero.

En lo que respecta a la temática de Inclusión Educativa, los jóvenes expresaron que la escuela incluye e integra a todos, posibilitando la libertad de expresión y aceptando las diferencias, así como también que da muchas posibilidades para estudiar, hasta en aquellos alumnos que repiten o abandonan, a quienes se les contempla otros programas para poder avanzar en sus estudios.

Al respecto, agregaron que “son los mismos compañeros que los ayudan en sus tareas para poder avanzar; se trabaja sobre la convivencia escolar poniendo en práctica los acuerdos tanto institucionales como los digitales; se trata de evitar la violencia o peleas tanto físicas como verbales pidiendo ayuda o hablando con los delegados y el Centro de Estudiantes”.

En este punto, los alumnos también integraron los tópicos referidos a Participación Ciudadana y Derechos Humanos, donde rescataron el rol de los delegados del 1ro al 6to año tras la reforma del Estatuto del Centro de Estudiantes en diciembre del año pasado, y que se tornó más activo en cuanto a la representación de las voces de los compañeros. Algunas de las preguntas formuladas fueron: ¿Hasta qué punto se respeta la libertad de elección y participación de los alumnos en la escuela pública? ¿Se desprestigian las ideas de algunos estudiantes? ¿Los mandatos de autoridad escolar son inapelables? ¿Debemos obedecer a ciegas? En esta línea, refirieron que en la escuela la abanderada con mejor promedio es una alumna paraguaya, que llegó el año pasado, y sin embargo nadie planteó si podía o no llevar la bandera nacional.

Los profesores comentaron que, en cuanto a la temática de Jóvenes y Trabajo, “son todos conscientes que el paso de la escuela al mundo del trabajo formal es muy difícil, que muchos de ellos y en los años superiores ya están trabajando realizando changas de albañilería o en el caso de las chicas cuidan a los niños del barrio. Saben que deben seguir capacitándose con otros estudios o cursos y que no alcanza con lo que aprenden en la escuela. Sienten ansiedad e inseguridad frente al mundo que los espera ‘afuera’ una vez que terminen la escuela. Saben también que las mujeres están en desventajas en algunos trabajos con respecto al hombre, en sueldos y tareas o en discriminación”.

El debate en torno a la temática de Género, los alumnos abordaron a la conclusión de que por nacer de un determinado sexo biológico, no condiciona la posibilidad de seguir o adoptar un género en particular. “Podemos elegir nuestro género, aunque la sociedad imponga estereotipos. A veces lo biológico nos impone ser hombre o mujer por los órganos sexuales que tenemos, pero no debe ser así, aunque la familia también se ponga en contra. En ocasiones la religión impone estereotipos para favorecer a los hombres a tener ventajas sobre las mujeres, en la actualidad las mujeres han ganado más espacio y una parte de la sociedad cree que esta ‘liberación’ de lo femenino no les conviene, porque pierden la posibilidad de dominar o controlar a las mujeres”, reflexionaron, y manifestaron que incluirían a compañeros con distinto género en la escuela, sabiendo que las prácticas de discriminación son frecuentes.

Durante la jornada, también se abordó uno de los temas de agenda que más a impactado en la opinión pública, y que tiene que ver con la despenalización del aborto. “En cuanto al aborto, la división fue entre quienes están a favor y en contra, pero algunos de ellos todavía están indecisos frente a este tema. Todos coincidieron en que se debe reforzar al Educación Sexual Integral para tener acceso a la información y poder elegir. La discusión se basó en que el aborto es un asesinato, que el niño debería darse en adopción o que antes de tener relaciones sexuales todos deben protegerse para evitar el embarazo. Otros dijeron que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo; pero también dijeron que sus casas este tema o se condena o no se habla con sus padres”, detalló la profesora.

Una vez finalizado el debate, se llevó a cabo la redacción de las conclusiones y la elección de los compañeros que serán representantes de la escuela para la etapa provincial, la cual tendrá lugar entre los meses de Septiembre y Octubre.