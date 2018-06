En la ciudad se verá afectada la recolección, logística y combustible por el paro de camioneros de mañana

El referente del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, anunció un paro por 24 horas desde la medianoche del jueves. Se trata de una medida en reclamo por una paritaria de 27%.

Por la medida se serán varios de los servicios habituales que desarrolla el gremio durante todo el día jueves.

En su discurso, sin embargo, el dirigente camionero aseguró que no van a cortar rutas ni van a “hacer nada que no corresponda” y que “no tenga que ver con el derecho” a realizar un paro en reclamo por los salarios de los trabajadores.

A nivel local se respetará precisamente esto último, manifestado por el líder sindical y el sindicato de Camioneros Zárate- Campana se concentrará pacíficamente en la rotonda y en el Parque Industrial. “No habrá cortes de ruta, es una permanencia pacífica ratificando lo convocado por el Sindicato a nivel nacional”, anticiparon desde el sindicato.

En tanto los servicios que se verán afectados a nivel local desde las cero horas del jueves serán; la recolección de residuos, el combustible, el correo, el transporte de caudales, todos los rubros de la logística, mudanza y el reparto de aguas y gaseosas.

Por lo tanto estará complicado el reabastecimiento en supermercados y despensas, las estaciones de servicio, la reposición del dinero de los cajeros automáticos y el servicio local de recolección de residuos.

PARO DE LA CGT

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió ayer llamar a un paro nacional de 24 horas, sin movilización, para el lunes 25 de junio ante la “respuesta insuficiente” del Gobierno al petitorio entregado la semana pasada por el triunvirato que encabeza la central obrera.

“Estamos ante una situación en la que la caída del consumo perjudica la actividad y la generación de puestos de trabajo. Le pedimos al Gobierno que reflexione pero al no encontrar respuestas decidimos convocar una medida de fuerza”, señaló en declaraciones a la prensa el secretario general del gremio de la Alimentación e integrante de la conducción de la CGT, Héctor Daer.

En ese sentido, otro de los triunviros cegetistas, el jefe del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, evalúo que desde la central le platearon al Gobierno “realizar correcciones que parece no estar dispuesto a aceptar”.

“Los sectores más vulnerables son los que sufren las políticas económicas del Gobierno. Le planteamos la situación de los despidos y el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) nos dijo que ‘ellos no podían intervenir en el juego del mercado porque eso afectaría la creación de empleo. Estamos en las antípodas de esa posición”, apuntó el integrante del triunvirato.

Por su parte, el restante miembro de la conducción de la CGT y jefe del gremio que agrupa a los trabajadores de las estaciones de servicio, Carlos Acuña, indicó que “no hay nada positivo destinado a proteger el empleo de los argentinos”.

“Esta CGT siempre quiso que al Gobierno le vaya bien. Planteamos el diálogo, pedimos modificaciones y no obtuvimos respuestas. Por eso hoy encaramos el reclamo de toda una sociedad”, subrayó en una conferencia de prensa.