Investigan el crimen a balazos del hijo de un concejal

En el barrio aun permanecen asombrados por el salvaje hecho que terminó con la vida de una persona; desde la parte alta de la barranca se pueden ver los techos de Villa Angus bajo, el monte y más atrás el río. Luego de cruzar calle Matheu, 3 de Febrero llega a su fin y continúa su rumbo en una escalera, donde hay viviendas, algunos pasillos, para luego seguir su curso después de cruzar calle Paso.

Allí, antes de la escalera, y a escasos metros de Matheu, un salvaje ataque terminó con la vida de Antonio Fernández, un hombre de 35 años de edad, hijo del concejal de Nuevo Zárate, Ramón Fernández. La víctima recibió al menos 8 disparos de bala en la noche del pasado lunes en circunstancias que aún intentan resolverse.

Una cinta de peligro impide acercarse a la escena donde ocurrió el hecho; el vecindario prefiere no referirse al tema, y se limitan a señalar dónde tuvo lugar el salvaje ataque.

Antonio Fernández cumplía 36 años ese mismo lunes. Había acordado con su actual pareja –de 32 años-, encontrarse alrededor de las 22 horas en calle Félix Pagola, entre Matheu y Paso. Esa noche, las luces de los patrulleros y las sirenas alteraron la calma usual del barrio de clase trabajadora. Antonio no había llegado al lugar pautado y su pareja se vio atraída por el murmullo y el movimiento policial instalado a pocos metros del lugar. Al acercarse, reconoció a su novio, quien aun yacía en el suelo mientras los uniformados trabajaban en la escena del crimen.

Los efectivos llegaron al lugar tras un alerta al servicio 911, que daba cuenta de un tiroteo a metros de Matheu y 3 de Febrero. Al parecer, un número no establecido de sujetos atacó a Fernández mientras acudía al encuentro con su novia. Por el momento, los investigadores infieren que el ataque se produjo con un arma de fuego tipo pistola, dado que en el lugar se hallaron 12 vainas servidas.

También se encontró el celular de la víctima -que entre los últimos mensajes confirmaba que ya se encontraba en el lugar acordado-, y la billetera con dinero y documentación personal. A priori, esto descartaría para los investigadores el móvil del robo, pues ningún elemento de la víctima fue sustraído durante el hecho.

En su testimonio ante las autoridades policiales, la actual pareja de Fernández apuntó que la víctima había pasado cinco años detenido en una unidad penitenciaria de Campana. Según pudo averiguar este medio, el hombre no presentaba domicilio fijo y desde hace algunos días, había conseguido alojarse provisoriamente en la vivienda de un amigo, domiciliado en las inmediaciones de donde ocurrió el ataque.

Desde la Dirección Departamental de Investigaciones de Zárate Campana, que llevan adelante las tareas investigativas junto a la Dra. Andrea Palacios de la UFI Nro.7 y el Gabinete Criminológico de la Comisaría 1ra, señalaron que por el momento no se descarta ninguna hipótesis y que continúan trabajando en el esclarecimiento del hecho.

En la jornada de ayer, se llevó a cabo la autopsia en la Morgue Judicial de Campana, de cuyo informe aun no trascendieron mayores detalles.

Fuentes consultadas, revelaron que aun resta analizar el material fílmico de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, a fin de elaborar alguna hipótesis sobre la fuga de los agresores, de quienes se sospecha que, tras el ataque, huyeron en un automóvil en contramano por calle Matheu, hacia Félix Pagola.