La comida saludable

Imaginemos que acabás de comprar un auto nuevo, ¿Le colocarías el peor combustible?

El cuerpo humano es mucho más hermoso y complejo que cualquier máquina del mundo. Si pensamos en cada célula funcionando, en nuestro cerebro comandando, en el corazón latiendo. Nuestro cuerpo también necesita el mejor combustible y ése es el alimento. Sin la nutrición adecuada, el organismo no funciona correctamente.

Una alimentación armónica nos brindará los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo. Si consumimos alimentos de mala calidad o en poca cantidad, el cuerpo sufre. Y si comemos demasiada cantidad de comidas muy refinadas, aumentamos de peso junto con otras enfermedades relacionadas.

Podemos dividir los nutrientes en grupos principales: los hidratos de carbono, fuente de energía proveniente de cereales, granos y hortalizas. Las proteínas, cuya principal función es crecimiento y reparación de los tejidos, obteniéndolas de las carnes, lácteos, huevos y legumbres. Las grasas, nutriente necesario para el cuerpo pero en la cantidad y la calidad adecuada. Además tenemos las vitaminas, componentes indispensables para la actividad normal del organismo. Y no olvidemos los minerales, que son elementos vitales para la salud, aportados por alimentos de origen animal como vegetal.

Entonces…¿Cuál es la comida saludable?

Una alimentación debe ser armónica, incluyendo variedad de alimentos en cuanto a frecuencia de consumo y cantidad. La preocupación no debe estar centrada sólo en las calorías de lo que estoy consumiendo sino en la calidad de lo que ingiero.

Pautas para una alimentación sana

•Realizar cuatro comidas en el día, respetando los horarios y evitando comer fuera de ellos.

•Incorporar actividad física, una simple caminata ayuda a mejorar los hábitos.

•Consumir variedad de frutas y verduras.

•Incorporar cereales y granos integrales para aportar fibra a nuestro cuerpo.

•Consumir baja cantidad de grasas, evitando las frituras, cremas y mantecas.

•Evitar los azúcares refinados encontrados en productos de pastelería, golosinas, chocolates.

•Mantener la hidratación adecuada, 8 vasos en el día es lo recomendado. Recordá que podés incluir agua, te, jugos sin azúcar, mate, infusiones, gelatina light.

Escuchá las señales de tu cuerpo, es tu mejor aliado.

Lic. Marisa VandenRyn

Nutricionista clínica UBA

Especialista en nutrición deportiva y vegetariana

Antropometrista ISAK 2

Turnos: 15 535162 licvandenryn@hotmail.com