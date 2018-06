La programación completa de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2018 tendrá su reanudación el lunes 16 de julio, un día después de la Final de la Copa del Mundo en Rusia.

Desde el comienzo de dicha semana hasta principios de agosto, se disputarán los 24 encuen-tros que aún se deben llevar a cabo por los 3avos. de Final de la competencia integradora.

La instancia se reanudará con dos cotejos el lunes 16, mientras que un día después (el mar-tes 17) estará jugando Villa Dálmine con la UAI Urquiza en cancha a designar; en tanto que a la semana (el lunes 23) CADU se medirá con Godoy Cruz de Mendoza en el estadio de Instituto en Alta Córdoba. A continuación, y con excepción del miércoles 25 y el sábado 28, habrá partidos durante todos los días.

– 8 equipos en 16avos de final

La Fase Final de la Copa Argentina 2018 arrancó el pasado miércoles 9 de mayo, con la victoria de Argentinos Juniors sobre Inde-pendiente de Chivilcoy. Por su parte Deportivo Maipú de Mendoza, Sarmiento de Resistencia, Platense y Cipolletti de Río Negro sorprendieron a rivales de la Superliga, mientras que Unión de Santa Fe, Newell’s Old Boys de Rosario y Defensa y Justicia superaron a adversarios de categorías inferiores.

Estos fueron los resultados registrados en los 32avos de final: Argentinos Juniors 2 – Independiente de Chivilcoy 1; Chacarita Juniors 0 – Deportivo Maipú de Mendoza 3; Unión de Santa Fe 2 – Juventud Unida de Gualeguaychú 0; Racing Club 0 – Sarmiento de Resistencia 1; Defensa y Justicia 1 – Mitre de Santiago del Estero 0; Newell’s Old Boys 2 – Deportivo Rincón de Los Sauces 0; Belgrano de Córdoba 0 – Platense 1; y Arsenal de Sarandi 0 (2) – Cipo-lletti de Río Negro 0 (3).

– la programacion completa

Esta es la programación completa de los 24 partidos restantes de los 32avos de final de la Copa Argentina 2018:

– Lunes 16 de julio: San Lorenzo de Almagro vs. Racing (Córdoba); y Agropecuario (Carlos Casares) vs. Luján.

– Martes 17: Villa Dálmine vs. UAI Urquiza; y Vélez Sársfield vs. Central Córdoba (Santiago del Estero).

– Miércoles 18: Banfield vs. General Lama-drid.

– Jueves 19: Huracán vs. Victoriano Arenas; y Tigre vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn).

– Viernes 20: Independiente vs. Central Ba-llester; y Olimpo (Bahía Blanca) vs. Aldosivi (Mar del Plata).

– Sábado 21: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Sportivo Belgrano (San Francisco); San Martín (San Juan) vs. Brown (Adrogué); y Colón (Santa Fe) vs. Deportivo Morón.

– Domingo 22: Atlético Tucumán vs. Tristán Suarez; y River Plate vs. Central Norte (Salta).

– Lunes 23: Godoy Cruz (Mendoza) vs. Defensores Unidos.

– Martes 24: Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano; y Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (Rosario).

– Jueves 26: Patronato (Paraná) vs. San Martín (Tucumán),

– Viernes 27: Temperley vs. Estudiantes de Buenos Aires.

– Domingo 29: Almagro vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

– Lunes 30: Lanús vs. Douglas Haig (Perga-mino).

– Martes 31: Talleres (Córdoba) vs. Ferro Carril Midland.

– Miércoles 1º de agosto: Boca Juniors vs. Alvarado (Mar del Plata).

– Jueves 2: Rosario Central vs. Juventud Antoniana (Salta).