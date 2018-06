Paro de gremios con fuerte repercusión en Zárate

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la CTA autónoma, el gremio de camioneros, de canillitas y docentes nucleados en Ctera ratificaron la convocatoria a un paro nacional para hoy, con una movilización a la Plaza de Mayo, donde, a partir de las 16, se prevé la realización de un acto.

Así lo confirmaron los diferentes gremios que participarán de la medida de fuerza: Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; el dirigente camionero Pablo Moyano; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario general del gremio de canillitas porteño, Omar Plaini; el referente de los metrodelegados Roberto Pianelli; la titular de Ctera, Sonia Alesso; y el líder de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.

“La convocatoria tiene como eje principal el rechazo a un ajuste que se profundiza y que genera paritarias con un techo impuesto, que no son libres, como así también despidos, recorte de derechos y de salarios”, enumeró Yasky.

Allí, ratificaron la convocatoria a un “paro nacional con movilizaciones y abandono de tareas” para este jueves.

LUZ Y FUERZA

El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate confirmó que a sus trabajadores de las centrales nucleares Atucha I y de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ), su adhesión al paro nacional de la CTA Autónoma Y FeTERA para hoy “en repudio a las políticas económicas y laborales impulsadas por el gobierno nacional”.

Para los trabajadores de Atucha, se informó que “en el caso del personal de turno rotativo por diagrama, se realizarán las recorridas de rutina, no se efectuarán tareas programadas (alineación de equipos, tareas de parada, etc.)”, explicó el gremio. “Sólo se realizarán tareas de urgencia que comprometan la seguridad de las personas y la instalación”, agregaron.

Por su parte, en la CEZ se informó que el personal de guardia de reclamo sólo realizarán “las tareas que importen mantener el servicio en emergencias”.

MEDICOS Y JUDICIALES

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro de actividades para hoy jueves, con movilización, “en el marco de las medidas de fuerza que los judiciales vienen desplegando desde comienzos de año”, según se informó.

El paro fue justificado en “la compleja situación económica y social que vive nuestro país, la falta de continuidad de la negociación paritaria y con el agregado del reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI -que promete nuevos ajustes y más perjuicios para los trabajadores-”.

El titular de la AJB, Pablo Abramovich, recordó que la medida se pliega al paro nacional y consideró que “resulta necesario que las conducciones de todos los sindicatos, federaciones y centrales sindicales asumamos la responsabilidad que nos toca, y seamos capaces de unificar una única acción de paro y movilización donde mostremos con contundencia que no aceptamos retrocesos en nuestros derechos y conquistas”.

Los trabajadores judiciales reclaman una nueva convocatoria a paritaria salarial, y un incremento salarial del 25% en una cuota, con cláusula gatillo y retroactivo al 1º de enero.

Finalmente la CICOP, el gremio de profesionales médicos de la provincia, confirmó que su plan de lucha persiste aún luego de la convocatoria del gobierno a Paritarias.

SECTORES AFECTADOS

De la conferencia de prensa participó también el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, sector que confirmó también la convocatoria a un paro nacional para ese día que, según dijeron, alcanzará a “todas las ramas”, con lo cual se verá afectada la recolección de residuos, el transporte de caudales, la distribución de combustibles, y los servicios de correos y logística, entre otros. También participarán los docentes bonaerenses que afectarán el dictado de clases en escuelas públicas.