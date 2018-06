Se aprobó la municipalización del transporte

Dos parlamentos vallados, unidos en algún punto por la casualidad política. El frío obligaba a que los policías afuera se froten las manos; adentro la tensión generaba sofocones, con pasillos de asesores y secretarios de bloque que andaban por andar, corriendo de un lado a otro, llamando o haciendo que llamaban a alguien. Así se vivieron las jornadas parlamentarias de ayer en el Concejo Deliberante y en el Congreso Nacional, puertas adentro, en la trastienda de lo que se votaba. Claro está que se trataban de dos planos diferentes; el contenido de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, su espíritu y su objetivo era sustancialmente diferente a la ordenanza local; aunque también era distinta la consciencia sobre lo que se votaba de los concejales y el debate que finalmente no se logró generar en el recinto.

El Ejecutivo municipal ingresó el miércoles por la mañana un proyecto de Ordenanza denominado “Sistema Operativo de Transporte Público”, que no es otra cosa que la municipalización del servicio de transporte público de pasajeros. Algunos asesores dirán que técnicamente no es una municipalización dado que el Ejecutivo se hará cargo mediante una empresa con mayoría accionaria estatal (Sapem) creada recientemente; pero para los usuarios será un nuevo servicio que se traslade a la órbita municipal.

Si bien los veinte ediles aseguraron que estaban de acuerdo con proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente optimizando el transporte público de pasajeros local; muchos se opusieron a tal ordenanza por las “formas” en que se desarrolló su ingreso al Concejo Deliberante.

Por un lado los ediles radicales del bloque Cambiemos; María Elena Gallea, Angel Lavié e Irene Guehenneuf votaron en contra porque adujeron no haber tenido tiempo de estudiarlo. El mismo argumento presentaron los cuatro concejales del Partido Justicialista- Unidad Ciudadana; María Haydée Romero, Alberto Bugatto, Edgardo Avigliano y Marcelo Vaccaiani; quienes se levantaron y se retiraron del recinto a la hora de la votación.

Finalmente la ordenanza fue aprobada con el voto de once concejales; todo el bloque de Nuevo Zárate; Rodrigo García Otero, Carina Zarzycki, Ana Laura Allemann, Mauro Colella (en reemplazo de Ramón Fernández), Ariel Ríos y Vanesa Palermo. También lo aprobaron los dos concejales de Cambiemos Walter Unrein y Marcelo Matzkin y el bloque completo del Frente Renovador; Gustavo Morán, Micaela Morán y Silvio Zúrzolo. En contra votó el concejal de Unidad Ciudadana, Lucas Castiglioni, y los tres ediles radicales de Cambiemos mencionados.

Le retiran la concesión a la 3 de Julio

Lo que primero establece la ordenanza aprobada es que se le retirará la concesión del transporte público a la Cooperativa 3 de Julio desde las cero horas del 10 de diciembre de este año.

En relación a la Cooperativa 3 de Julio es donde el propio Ejecutivo municipal argumenta el despliegue del gran operativo de seguridad montado en las afueras del Concejo Deliberante y en la puerta del palacio municipal, ya que todavía sigue en el recuerdo de los concejales y los funcionarios públicos el pasado 20 de octubre del 2016, cuando se iba a tratar la emergencia en Transporte y la creación de la mencionada Sociedad Anónima con mayoría accionaria del Estado Municipal (SAPEM).

En aquel momento, trabajadores de la Cooperativa “3 de Julio” y vecinos del barrio El Progreso se concentraron en las puertas del Concejo Deliberante, ubicado en calle Brown 350, para efectuar su reclamo ante el tratamiento que se disponía dar en la sesión porque consideraban en riesgo los puestos laborales de la cooperativa. Luego hubo disturbios con la policía, muchos vecinos ingresaron a la fuerza al recinto del Concejo Deliberante, amenazando a concejales, realizando pintadas y rompiendo parte del mobiliario que encontraron a su paso. Este episodio fue denunciando en la fiscalía y aún sigue siendo materia de investigación

Fuerte operativo de seguridad

Entre 50 y 60 efectivos policiales y agentes de la Dirección de Prevención Urbana montaron un vallado especial en el recinto del Concejo Deliberante y en el propio palacio municipal. Llamó la atención el despliegue de los efectivos policiales quienes, por orden del Ejecutivo, estuvieron centrados en la custodia de estos dos edificios públicos; así por lo menos lo informaron desde el municipio. El argumento que utilizaron fue que deseaban evitar cualquier tipo de disturbios y la preservación de los edificios públicos.

“Fuimos decepcionados por los concejales” dijeron desde la Cooperativa 3 de Julio

En la jornada de ayer hubo un hermético silencio de parte de la actual Cooperativa 3 de Julio. Solamente el presidente de la entidad publicó en el perfil de Facebook de la cooperativa lo siguiente; “Hoy, una desilusión, como presidente de esta querida Cooperativa 3 de Julio fuimos decepcionados por nuestros concejales votando un préstamo millonario al intendente Cáffaro para poder destituir a la Cooperativa 3 de Julio y dejar sin trabajo a mucha gente. Seguiremos luchando porque sabemos que lo propuesto por Cáffaro no es beneficioso para nuestra ciudad, para nuestros abuelos, nuestros estudiantes, nuestros clubes y nuestros barrios. Porque el mejoramiento de este servicio debería haberse tenido en cuenta en función de la gran cantidad de presentaciones que hemos hecho como cooperativa para ampliar y extender los recorridos a distintos puntos de nuestra ciudad, como también a Lima. Hasta ahora ganó el poder y no el sacrificio”, concluye el comunicado firmado por Luis Álvarez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa 3 de Julio.