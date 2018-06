Concejales opositores criticaron la forma en que se trató el proyecto

La concejal radical y presidente del bloque de Cambiemos, María Elena Gallea, se expresó respecto a la ordenanza. “Hasta el miércoles al mediodía no figuraba este expediente para ser tratado en el recinto. Recién en Labor Legislativa nos enteramos pero acordamos de que se iba a ingresar y pasar a comisión para estudiarlo bien. Esto no sucedió, y se trató nada más que diez minutos en cada comisión. No nos pareció serio las formas en las que el oficialismo quiso tratar el tema dado que es una ordenanza que endeuda seriamente a los vecinos de Zárate”, expresó la presidente de bloque de Cambiemos.

Es por ello que argumentó que los tres concejales radicales de Cambiemos hicieron un despacho desfavorable por la minoría en la comisión de Legislación e Interpretación y luego votaron en contra en el recinto. “No nos parece un tema para estudiar en diez minutos, la verdad es que no estamos ni a favor ni en contra del contenido sino de las formas en la que se trató este expediente”, agregó Gallea.

Respecto al impresionante operativo de seguridad montado en la puerta del HCD y en el palacio municipal, opinó; “entiendo que todo el despliegue policial es por los sucesos anteriores, del año 2016, pero me parece una exageración total. Tenerle miedo al vecino es una barbaridad. Nosotros no les tenemos miedo a los vecinos, podemos hablar con cualquiera porque consideramos al diálogo como un valor fundamental de la Democracia. Toda la policía que hoy está en el Concejo Deliberante debería estar en la calle, porque las fuerzas de seguridad no está para cuidarnos a los concejales sino a la ciudadanía, si los concejales hacemos las cosas bien no tenemos por qué tener custodia”, consideró María Elena Gallea, presidente del bloque de Cambiemos.

“Trataron un tema tan importante de forma express”

Finalmente el concejal justicialista limeño, Lucas Castiglioni, se refirió a la ordenanza; “entiendo que es una política de Estado que busca llevar a cabo el intendente pero me pregunto: ¿Cómo funcionará el transporte? ¿Funcionará como actualmente lo hace el otro servicio municipalizado, de Aguas de Zárate; el cual deja mucho que desear? Luego de convocar a una licitación pública, la Cooperativa 3 de Julio seria la adjudicataria pero el propio Caffarismo, en vez de adjudicarle el servicio a la mejor oferta, el Caffarismo pide dos informes a dos universidades sobre la situación de balances de la 3 de Julio. Obviamente que los pedidos a las universidades es pago y en base a quien lo paga es el resultado. En este caso los informes resolvieron quitarle la concesión de los recorridos locales a la 3 de Julio; y además trataron este tema tan importa de forma express. Por otro lado, la propuesta es contraer un crédito de 133 millones en 48 Cuotas, de las cuales 18 pagará el actual Ejecutivo hasta diciembre de 2019, que son 50 millones, y luego le quedará una deuda de 83 millones de pesos a quien resulte ganador de las elecciones del próximo año. Es una locura, por eso no apoyé la ordenanza”, concluyó el concejal del unibloque de Unidad Ciudadana- Partido Justicialista.