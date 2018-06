Desde el oficialismo defendieron el traspaso del transporte público a la Municipalidad

El Concejo Deliberante aprobó la municipalización del transporte público, que la quite el servicio a la Cooperativa “3 de Julio” para pasarlo a la órbita municioal.

“El transporte es una deuda pendiente de hace 25 años en la ciudad y el Estado debe dar respuestas a la gente. No queríamos dilatar más el tema porque quien utiliza el transporte público necesita viajar mejor. Y no solamente es el puntapié para mejorar el servicio sino también que será el inicio de una regulación más amplia de todo el transporte, el tema taxi, remises y la diagramación de una ciudad hacia el futuro”, destacó el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos.

“El transporte local es potestad del Estado, su licitación, adjudicación, su control y también la voluntad y el compromiso de mejorarlo”, explicó el presidente del cuerpo de ediles quien, sobre la premura de tratar y aprobar la ordenanza, aseguró; “se trata de una política de Estado que debe aplicarse este año y en estos tiempos. Recordemos que el año entrante es un año eleccionario y los tiempos son otros. Por eso es el apuro de tratarlo lo antes posible y de focalizarnos en llegar a fin de año con otra propuesta para el transporte público”, dijo Ríos.

A esta altura caía de madura una pregunta clave; si el Municipio puede endeudarse en 133 millones de pesos, en este contexto macroeconómico nacional, para comprar 36 colectivos y comenzar a brindar el servicio. Cabe señalar que la SAPEM Transporte es una empresa que no está capitalizada, es decir que no posee un capital inicial; por eso es el propio Municipio quien adquiere los coches mediante un leasing y se los cede en comodato a la empresa. Además, el Municipio debería disponer de fondos para el mantenimiento de los coches, la nafta, los salarios de los choferes y el personal, adquirir o alquilar un galpón y equiparlo para que sea el depósito de los micros.

“Hay una decisión política clara del intendente de avanzar en este sentido. Es una apuesta fuerte pero consideramos que el municipio mantiene un fuerte apoyo de la ciudadanía en cuanto a las tasas municipales y lo que cada contribuyente aporta. En este sentido debemos devolverle a los estudiantes, a los jubilados y a todo el partido un transporte mejor. Por supuesto que los riesgos están pero el municipio está sólido y tiene el apoyo de diferentes organismos estatales. No es un capricho sino una potestad del Estado”, determinó Ariel Ríos.