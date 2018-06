Náutico Arsenal dejó expuesta su superioridad

El certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) tuvo el fin de semana una nueva fecha en las distintas categorías.

En la ribera, Náutico Arsenal tuvo una jornada muy tranquila al ganarle por 46 a 7 a Banco Hipotecario Nacional.

Victoria y bonus para el “tricolor” que de ésta manera se aleja de la última posición en el campeonato.

EL PARTIDO

Era un partido clave para Arsenal teniendo en cuenta que ambos equipos venían cum-pliendo una actuación similar (una victoria hasta el momento en el campeonato) aunque los “bancarios” tenían un punto más obtenido de bonus.

Y en la cancha, realmente no se notó esas campañas similares.

Es que la superioridad de Arsenal fue muy evidente. Tan solo durante 20 minutos el visitante equilibró el juego ya que alcanzó que Eduardo Tuculet llegue al ingoal para que el local comience a sumar.

Otros dos tries llegaron antes de terminar los 40 minutos iniciales (17-0 fue la diferencia) ante un Banco Hipotecario que incluso erraba patadas a las H desde posiciones accesibles.

En el complemento no cam bió mucho el panorama.

Incluso Arsenal acentuó el dominio con nuevos tries mostrando mayor desequilibrio de los tres cuartos.

Así fue consolidando una victoria muy tranquila, incluso a pesar de jugar más de treinta minutos con un hombre menos al recibir una doble tarjeta amarilla Morelli.

Fue final y fue triunfo de Arsenal en una tarde donde todo estuvo planteado para que el “tricolor” escape de la parte baja de las posiciones.

Era el partido que Arsenal tenia que ganar y lo consiguio con un adicional, jugando muy bien y siendo muy superior a su oponente.

LA FORMACION

Arsenal presentó éste equipo titular:

Isaac Albertarrio, Nicolas Etulain y Francisco Colonnello; Tadeo Muñoz y Maximiliano Pérez; Manuel Rodríguez Castañeda, Ivan Pérez y Fernando Cañón; Alejo Rodriguez Castañeda y Maximiliano Gue-rrero; Damian Torres y Tomas Quinteros; Vicente Pertossi y Benjamin Morelli; Eduardo Tuculet. Luego ingresaron Sebastian Ricciutti, Paolo Filippa, Cristian Ocampo, Néstor Carrizo, Gonzalo Cannone, Federico Montero, Santiago Paredes y Miguel Gibaja.

Entrenador: Pedro Berón Podestá.

Arsenal sumó a traves de tries de Eduardo Tuculet (4), Maximiliano Guerrero (2) y Benjamin Morelli mas una conversión de Maximiliano Guerrero y dos conversiones de Ivan Pérez

RECONOCIMIENTO

El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate realizó el sábado, en el tercer tiempo, un reconocimiento a Arsenal por el ascenso obtenido el año anterior. Se entregó una plaqueta a la subcomisión de rugby del club y un trofeo individual a cada uno de los integrantes del plantel superior de rugby de Náutico Arsenal.