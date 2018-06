“La obra integral de Villa Florida está muy avanzada”

Hace por lo menos cuatro años que el intendente Osvaldo Cáffaro se encuentra abocado a generar un nuevo acceso a la ciudad con fines turísticos, que pueda unir directamente la costanera con la rotonda. Sería la quinta vía de ingreso; Lavalle, Antártida Argentina, Parque Industrial Camino 038 y ahora el acceso por costanera, o también conocido como el nuevo “acceso turístico”.

En un primer momento se había planificado construir esta arteria por la colectora de Ruta 12, desde la Ruta 6, bordeando la planta de la Verificación Técnica Vehicular, el peaje, el acceso al country que se ubica en esa zona hasta la costanera sur. Este proyecto, finalmente, no se pudo concluir por falta de financiamiento pese al compromiso del gobierno kirchnerista; y el actual gobierno nacional decidió no financiarlo. Por lo tanto el Municipio decidió cambiar de estrategia. “Siempre tenemos en carpeta construir un acceso a Zárate por Ruta 6 y costanera sur. Como no lo pudimos hacer por la colectora de Ruta 12 decidimos hacerlo por Teodoro Fels, que se convertirá en doble mano desde Lavalle hasta la calle Caseros. Precisamente Caseros también se transformará en una avenida con cantero central, como una avenida de circunvalación, que retomará la costanera hacia el sur y que se unirá, hacia el norte, con la 7 de Julio para confluir en calle Mitre. De esta manera tendremos toda una avenida de circunvalación en la zona de El Bajo que conectará calle Mitre con la Costanera”, anunció el intendente Osvaldo Cáffaro.

Precisamente en lo que está trabajando actualmente el Ejecutivo municipal es en un nuevo acceso de la ciudad, acompañado de un mejoramiento integral de todo Villa Florida, de toda la zona de “El Bajo”.

En septiembre del año pasado se firmó el inicio de obra para el primer tramo de Teodoro Fels, ya que se planteó construirla por tramos, se arrancó un tramo de doble mano de 400 metros de largo a cargo de la empresa CyE y con recursos municipales. El primer tramo de estos trabajos contempló un plazo de ejecución de tres meses, con una inversión de 21 millones de pesos. Dicha etapa ya ha concluido y el foco de los trabajos, en la actualidad, se concentra en la calle 7 de Julio con la finalización de los pluviales.

“Teodoro Fels será doble mano, un boulevard, hasta la calle Caseros. La propia calle Caseros también será doble mano hasta Arribeños, donde confluirán en una rotonda con el acceso a Zárate Chico. Luego esta calle seguirá para unirse con calle Mitre y tendrá una bifurcación en el callejón que bordea la arenera y el predio de las Hermanas de la Caridad. Precisamente en ese lugar estamos enterrando en la actualidad caños de un metro de diámetro que escurrirá el agua de todos los desagües hacia el río”, informó el secretario de Infraestructura y Planificación municipal, Eduardo Amado.

Cabe mencionar que en el nuevo trazado de T. Fels se deberá erradicar una parte del barrio Los Pomelos, ubicado al lado de la Unidad Académica Zárate (ex Colegio Nacional). “Por el momento los vecinos permanecerán en el lugar pero ya está definida la contratación de una serie de módulos para habitar y que sean las nuevas viviendas de estos vecinos”, anunció Amado; al mismo tiempo que confirmó que la idea del Municipio es mudar este asentamiento hacia un lote en calle Pellegrini.

Mejoramiento integral Villa Florida

Aprovechando la construcción del nuevo boulevard de Teodoro Fels, el funcionario municipal destacó, “estamos avanzando con el mejoramiento integral de Villa Florida, con la restauración de algunas calles que tendrán, en su mayoría, cordón cuneta e intertramado. Y también haremos la continuación de calle Alberti de hormigón porque por debajo se está colocando el caño de desagüe pluvial de un metro de diámetro que finaliza en el río, entre la arenera y las Hermanas de la Caridad. Este plan de mejoramiento integral comprende también las obras de desagües pluviales y cloacales”, explicó Amado.

“En general, se trata de un proyecto con gran avance, dado que ya está muy avanzado el último tramo del colector cloacal paralelo a la Avenida 7 de Julio, que funciona como aliviador del sistema de desagües cloacales existente en calle San Lorenzo. Además, sobre la calle Alberti ya se finalizó la colocación de hormigón y la idea es que esta arteria actúe como colectora vecinal de la Avenida 7 de Julio, conectada convenientemente a ésta y vinculada a todas las calles transversales a San Lorenzo”, agregó el funcionario.

Tanto la construcción de una nueva avenida Teodoro Fels como todo el mejoramiento integral de Villa Florida se trata de una obra de infraestructura encarada con fondos municipales en donde se construirán acequias revestidas en hormigón como parte del sistema de desagües pluviales en las calles Sargento Cabral, Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Larrea y López y Planes, entre el pie de barranca y el zanjón paralelo a la Avenida 7 de Julio, la calle Dorrego entre San Lorenzo y el mencionado zanjón, y Arribeños entre el pie de barranco y San Lorenzo.

Finalmente, se contempla el mejoramiento del espacio verde público existente en calle San Lorenzo entre Sargento Cabral y Sáenz Peña.

Licitan y adjudican obras del Plan de Mejoramiento Integral

La Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad informó el desarrollo del plan de obras del Mejoramiento Integral de Zárate y Lima.

El Secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Amado, reveló que “tres obras ya fueron licitadas y se están evaluando las propuestas recibidas”. Se trata de las obras del desagüe pluvial Cañadón Urquiza es una gran obra que fue licitada el 12 de junio con un importante presupuesto de $39.397.428. En la obra de pavimento de Independencia e Ituzaingó entre Aristóbulo del Valle y Alsina se abrieron los sobres con presupuesto de $6.339.915. Y el 13 de junio se licitó el cordón cuneta y obras complementarias del barrio San Jacinto con un presupuesto de $12.302.944.

Por otra parte, el 27 de este mes se estará realizando la apertura de sobres de la licitación de otras tres obras. Con un presupuesto de $24.993.662 se pavimentarán 18 cuadras para completar todas las calles del barrio Villa Angus bajo. También, se realizará el cordón cuneta y obras complementarias en barrio Mitre por $14.250.065. Y el desagüe pluvial en Calle 17 entre Calle 2 y 8 en Lima con un presupuesto de $3.522.070.

Además, el 4 de julio se abrirán los sobres de la obra de cordón cuneta y obras complementarias en barrio Protierra (Etapa II) por un presupuesto de $4.815.650.

“El pavimento y obras complementarias en Rómulo Noya entre las Vías y Marcos Sastre está adjudicada a CAR JOR y comenzará a realizarse en los próximos días con un presupuesto de $5.202.902”, afirmó Amado.

Por otro lado, se trabaja en el armado de una nueva Licitación para la pavimentación de 16 cuadras en Lima, teniendo a la Calle 15 como la principal y otras aledañas.