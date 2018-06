El lunes 25 no habrá recolección de residuos por el paro de camioneros

Mañana sábado, la recolección de residuos en la ciudad se desarrollará normalmente, mientras que el lunes 25 no habrá servicio debido al paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y al que se suma el gremio de los camioneros.

Por lo tanto, esa jornada no se recogerán los residuos en la noche ni por la mañana por la mañana debido a la adhesión de los choferes de camiones y camiones al paro nacional, el que se espera que tenga un fuerte impacto en muchas actividades.

Cabe recordar que los días domingo, como es habitual, no se recolecta la basura.

El servicio se retomará con normalidad a partir del día martes 26 y desde el Municipio se solicita a los vecinos no sacar la basura para aportar a la limpieza de la ciudad.