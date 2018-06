“Jurassic World” llega al cine del Teatro Coliseo

Desde ayer jueves y hasta el domingo 24 de junio, el Cine del Teatro Coliseo vuelve ofrecer películas. Entre los estrenos, se encuentra “Jurassic World el reino caído” (Ciencia Ficción-Aventuras 3D / 2D). Las funciones de la misma serán a las 18 horas y la duración de la película es de 130 minutos.

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático “Jurassic World”. Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios…

Ya quedó lejos la visión a la vez encantada y temerosa de los dinosaurios que Spielberg plasmó en Jurassic Park. Sin embargo, en Jurassic World: El reino caído se apela a la nostalgia de esas primeras aventuras, recuperando a Jeff Goldblum, aunque por un tiempo ni remotamente suficiente; deteniéndose en reliquias como el bastón de Hammond, coronado con un mosquito atrapado en ámbar; y haciendo sonar en el momento justo algunas notas del tema principal de Jurassic Park, compuesto por John Williams.

En la nueva película de la saga, tras la destrucción de Jurassic World, el mundo se pregunta si hay que salvar a los dinosaurios de un volcán en erupción o si es mejor dejar que se extingan de nuevo. Claire (Howard) se ha convertido en una activista de la causa del salvataje y es convocada por un emisario (Rafe Spall) de Lockwood (Cromwell), el antiguo socio de Hammond, para colaborar en el transporte de los dinosaurios a un lugar seguro. Para esto deberá buscar la ayuda del experto Owen (Pratt). Por supuesto, no todo es tan simple ni tan positivo como aparenta.

LOS INCREIBLES 2

Por otra parte, sigue “Los Increíbles 2” (Animación – Familia 3D/2D) con funciones a las 20:30 y con una función especial 2D los días sábado y domingo a las 15:30. La película tiene una duración de 126 minutos.

Cabe recordar que hoy viernes las boleterías abrirán a las 17 horas, mientras que el sábado y el domingo lo harán a las 14:30 horas.