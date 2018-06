Robaron dos viviendas en menos de quince días

Una cámara de vigilancia ubicada en Laprida y San Martín es testigo fiel del incremento de los robos y asaltos en Villa Fox. Una cámara que, a esta altura, los propios frentistas denuncian que no se encuentra funcionando dado que no logró captar un “escruche” cometido el lunes pasado. O desde la Sala de Situación de DPU se obvió el hecho.

El escruche es un robo perpetrado en una vivienda por delincuentes aprovechando que sus moradores no se encuentran allí. En la mayoría de estos delitos los intrusos cuentan con información previa o realizan algún tipo de inteligencia, lo cual es aún más preocupante ya que están vigilando los movimientos de una casa o una familia durante varios días para cometer el ilícito.

En este caso el robo ocurrió el lunes, cerca de las 20:15, en una vivienda ubicada sobre San Martín, entre Laprida y Arribeños.

Un grupo no determinado de delincuentes ingresó a una vivienda saltando el tapial e ingresando a la planta alta sobre un garaje. Allí ingresaron por una ventana y se llevaron de una habitación todo lo que encontraron a su paso, dinero en efectivo, una hidrolavadora y otras herramientas.

Hace quince días también se produjo otro ilícito de similares características en un edificio de departamentos nuevos. Mientras un joven disfrutaba de sus vacaciones en familia, delincuentes le desvalijaron todo el departamento.

“Es curioso que desde que instalaron la cámara en la esquina los robos se incrementaron en toda la cuadra y en esta parte del barrio. No sabemos si anda esta cámara o no pero no puede ser que en menos de quince días se produjeron dos graves hechos y parece que nadie vio nada”, evaluó un vecino de calle Laprida.

Otro problema denunciado por los vecinos son unos frondosos árboles que atenúan la iluminación de la esquina. Si bien se han hecho varios pedidos para que el Municipio planifique una poda en la zona y recorte las ramas de estos ejemplares, nada ha sucedido a la fecha.

Más allá de esta situación, los frentistas reclaman que haya más presencia policial en toda esta zona dado que durante el día circulan muchos chicos del Colegio Hotton y por la noche queda totalmente desierta. “No vemos un patrullero desde hace meses por acá. A la noche, es tierra de nadie. Ya hicimos infinidad de reclamos pero desde el municipio no nos dan ningún tipo de respuesta”, concluyó una vecina.