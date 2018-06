La mayoría de los servicios se verán afectados por el paro de la CGT

“Será un paro total”, vaticinó el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, sobre la jornada de protesta del próximo lunes 25, convocada por la CGT.

La semana pasada esta confederación, gobernada en la actualidad por un triunvirato, confirmó un paro para el lunes anticipando que será uno de los “más fuertes” que sentirá el gobierno de Mauricio Macri en sus dos años y medio de gestión.

La CGT, las tres CTA y movimientos sociales ya anunciaron su adhesión, por lo que muchos servicios y medios de transporte se verán afectados.

El único sector sindical que no adhiere es el denominado 62 Organizaciones Peronistas, que es el brazo gremial más cercano al Gobierno. Los gremios más influyentes de ese sector son Uatre, de los peones rurales, los trabajadores del Gas y la Federación de Conductores de Taxis, de José Ibarra. Por eso, el impacto del paro sobre los taxis será parcial. En tanto, el sindicato de peones, de Omar Viviani, sí acatará la medida de fuerza.

La mayoría de los servicios se verán afectados a nivel regional

El pasado jueves por la noche la CGT Regional Zárate- Campana mantuvo una reunión y todos los sindicatos que la componen consensuaron en adherir a la medida de fuerza propuesta por la CGT a nivel nacional y parar por 24 horas.

Es por ello que la mayoría de las actividades se verán afectadas; en principio todo el parque industrial se adherirá a la medida de fuerza. El sindicato de trabajadores Químicos y Petroquímicos local anunció que adherirán al paro, por ende todas las plantas del rubro estarán sin producción.

Lo propio hará la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión Obrera de la Construcción local, entonces todas las obras públicas y privadas no tendrán actividad.

El Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná ratificó que adherirá al paro y solamente mantendrá las guardias mínimas en las centrales nucleares de Atucha 1 y 2; en la Termoeléctrica Belgrano y en la Cooperativa Eléctrica local. “No a los despidos, no a la interrupción del plan nuclear argentino y no al acuerdo con el FMI y al ajuste”, son las consignas que reclamarán.

En tanto el sindicato de cerveceros también parará en sus dos plantas, junto con los trabajadores vinculados a la industrial del papel ya que la Federación del Papel adhiere a nivel nacional a la medida de fuerza. De la misma manera, los trabajadores portuarios también se acoplarán a la medida de fuerza.

Por su parte Smata confirmó el paro y no habrá actividades en la automotriz Toyota. Es decir que todo el sector industrial y logístico de la zona hará paro.

Otro sindicato que apoyará la medida de la CGT será Camioneros, por ende se complicará el abastecimiento de combustible, la reposición de dinero en los cajeros y la provisión de mercaderías en almacenes y mercados.

Desde Agrotécnica Fueguina, la empresa concesionaria del servicio de recolección, han anunciado que el lunes no habrá servicio durante todo el día. Tampoco abrirán los bancos y los comercios cerrarán sus puertas dado que el sindicato de Empleados de Comercio confirmó su adhesión al paro general. Y no abrirán las inmobiliarias en función de que el Colegio de Martilleros adhiere también a la medida de fuerza.

No habrá transporte de media y larga distancia

El listado de los sindicatos que adherirán se completa con los empleados de Correo, Petroleros y desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmaron que también se sumarán a la medida de fuerza; por lo tanto no habrá subtes ni colectivos de corta, mediana ni larga distancia. En este apartado también se incluye a los micros de la empresa Chevallier y el servicio ferroviario, ya que también se pliega al paro “La Fraternidad”, que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes.

No habrá clases ni actividad municipal

En cuanto al sector educativo, no habrá clases en las escuelas dado que Suteba y la FEB se adherirán al paro nacional del lunes.

Respecto a las actividades municipales, los dos sindicatos adherirán a la medida, dado que ATE anunció su adhesión y el Sindicato Municipal Zárate forma parte de la CGT Regional. Solamente quedarán activos servicios esenciales como las guardias en el área de salud.

También los profesionales médicos nucleados en la CICOP harán paro, por ende solamente quedarán activas guardias mínimas en el hospital provincial. Lo propio harán los empleados judiciales.

Por último, quienes definirán hoy su adhesión o no a la medida será la Cooperativa 3 de Julio, entidad concesionaria del transporte público local, y los remiseros de la ciudad han confirmado que algunas agencias se adherirán y otras que funcionarán normalmente.

Olla popular en la Rotonda

El próximo lunes, desde las 10 horas, se llevará a cabo en la rotonda de ingreso a la ciudad, una olla popular de la que participarán varios gremios de la zona, impulsada por Suteba y Ate.

Según refirieron fuentes consultadas, por estas horas se busca lograr el apoyo de otros gremios de la CGT Regional. Allí, se planea armar una olla popular y una radio abierta, en el marco del paro general que se desarrollará en todo el país.

Entre las consignas enunciadas por los gremios que llevarán adelante en la concentración, se destacan el pedido de paritarias libres, la defensa de la educación pública, trabajo y salarios dignos, y la oposición al acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional.