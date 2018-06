Estrada logró el segundo triunfo consecutivo

El sábado Estrada FC logró el segundo triunfo consecutivo al derrotar por 3 a 2 a Once Corazones en el marco de la quinta fecha de la Zona “A” del Campeonato Oficial de primera división 2018 que organiza la Liga Zarateña de Fútbol y que-dó tercero en el grupo.

Jesús Cabrera, Leonel Roldán y Rodrigo Bochini convirtieron los goles para el elenco de Villa Angus, mientras que Maximiliano Liz y Gustavo Lascano ambos de penal marcaron para al “verde-amarillo”. Dirigió el árbitro Claudio Roldán y se disputó en la cancha de Ferroviarios Unidos, donde Once Corazones, hizo de local.

– EL PARTIDO

Estrada se quedó con los tres puntos porque fue más efectivo que su rival, supo recomponerse cuando se encontraba 1-0 abajo, dando mu-estras de carácter dio vuelta la historia y al término del primer tiempo lo ganaba 3-1. En el complemento Once Corazones dominó el juego, manejó el trámite del partido pero no falló a la hora de la definición ya que recién pudo descontar cuando se jugaba el adicional y no tuvo tiempo para más…