Los 31 barrios de Lima celebraron su aniversario

El Parque Urbano de Lima fue una verdadera fiesta el domingo pasado por el 130º aniversario de la localidad.

En la historia, estos festejos se recordarán por ser los primeros en organizarse de forma conjunta entre la Asociación por la Autonomía de Lima (APAL), la Junta Vecinal “Unidos por Lima”, el Municipio y otras entidades limeñas como la Asociación Cultural “Lucy Melo”.

Se trató, en sí, de un festejo popular en el cual todo el pueblo limeño asistió; los oradores siempre decían que estaban en el Parque Urbano al lado de la estación, los 31 barrios de la localidad.

Pese al frío, y desde las 11 de la mañana, este predio fue recibiendo a cientos de vecinos que terminaron la celebración soplando las velitas y compartiendo una inmensa torta de 16 metros.

Como parte de los festejos se desarrolló el Mercado Popular Itinerante en la Plaza Mitre de Lima, donde los emprendedores ofrecieron sus productos frescos y naturales a partir de las 8 y hasta las 13:30 horas. Había stands de de productores en panificación, pastas, elementos de limpieza, frutas, verduras y hortalizas, plantas y flores, entre otros.

Luego sobre el escenario armado para los shows artísticos, se presentaron las bandas “Revelión Limeña”; “Gustavo López y Los Piojosos”; “Acá Lima” y el cierre estuvo a cargo de Tambó Tambó. También montó su show el “Mago Black”.

Además hubo un importante patio de comidas, paseo de artesanos, juegos y finalmente se cortó la torta aniversario de 16 metros.

Entre las autoridades estuvieron presentes; el delegado de Lima, Alejandro Cimiotta; la jefa de Gabinete, Florencia Diez; funcionarios municipales de la Delegación de Lima y del Ejecutivo municipal; concejales de Nuevo Zárate; el presidente de la Asociación por la Autonomía de Lima, Javier Vulich; y delegados barriales de la Junta Vecinal “Unidos Por Lima”.

Cabe señalar que en una primera instancia no se había dispuesto de presupuesto para promover la actividad de músicos limeños y que sean parte de los festejos. Por lo tanto las bandas locales fueron incluidas tras las gestiones de la propia Junta Vecinal y fueron ellos mismos quienes se encargaron de juntar dinero y pagarles como a cualquier artista además de comprar los productores para elaborar la torta. Los conductores del acto fueron Mauro Carballo y Tomás Barletta.

EL ACTO DE APAL

Desde hace trece años que vecinos limeños vienen trabajando por la autonomía de Lima en función de una entidad que crearon para tal fin, la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL)

Y desde hace trece años también desarrollan un acto protocolar en la plaza Mitre junto a todos los vecinos. En este caso se hizo en la plaza Mitre de Lima el mismo domingo a las 10:30 horas. “Hace trece años que venimos trabajando para la autonomía de Lima. Quiero agradecer a la municipalidad de Zárate por permitirnos trabajar en conjunto y queremos aclarar que reclamar por la autonomía municipal no reclamar en contra de del municipio de Zárate o de sus funcionarios, sino es reclamar nuestro derecho como bonaerense, de votar a sus propios representantes en función de nuestro bienestar, de nuestro futuro”, expresó Javier Vulich, presidente de la entidad.

“Entendemos que el tema referido públicamente hace unas semanas, sobre la elección del delegado limeño, es una deuda que tiene el municipio hacia todo el pueblo limeño. Si bien nosotros luchamos por otro objetivo más amplio y profundo, como es la autonomía, entendemos que la posibilidad de elegir a nuestro delegado nos otorgará la base para seguir trabajando en conjunto en función de la autonomía. Porque hoy para todos los limeños la autonomía no es una mala palabra, sino una lucha”, ratificó Vulich.

“La situación en la que hoy se encuentra Lima no es por el gobierno de Cáffaro, no viene de hace once años, sino que está vinculada a los últimos 130 años. Ahora son los propios delegados barriales quienes quieren hablar de autonomía. Y no nos importa si hay o no voluntad política de la gobernación provincial; trabajaremos para torcer esa voluntad porque es nuestro futuro el que está en juego”, concluyó el vecino limeño.

Finalmente Javier Vulich resaltó la unión que se logró en el pueblo a raíz de la conformación de la junta vecinal y los delegados barriales.