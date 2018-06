“Fue una reunión para hablar sobre la salud y de las gestiones de los intendentes en la provincia”

Las medicinas prepagas aumentaron un 7,5% a partir de junio y en febrero lo habían hecho en el orden del 4%. El año pasado el Gobierno había avalado cinco incrementos en las cuotas: 5% en febrero, 5% en julio, 6% en agosto, 5% en septiembre y 6% en diciembre.

Está claro que, en el mejor de los casos, los salarios lo hicieron menos de la mitad de esas cifras; impactados, por otro lado, por los tarifazos y en un contexto inflacionario sin techo. Es por ello que se confirma lo anticipado por muchos profesionales de la salud; muchos pacientes recurren a los hospitales públicos como primera opción luego de dar de bajas planes o coberturas médicas.

Claro que esta situación en Zárate no es notoria porque no hay clínicas privadas que atiendan ofreciendo un amplio abanico de especialidades y profesionales. Es decir que el afiliado zarateño no encuentra relación entre lo que paga por mes y la oferta sanitaria disponible. Ni siquiera a través de IOMA, en el caso de los trabajadores estatales.

Más allá de este fenómeno local, en todos los distritos bonaerenses se verifica lo antes planteado, que los vecinos no pueden pagar las cuotas de obras sociales y prepagas y recurren al sector público sanitario.

Esta preocupación fue compartida por un grupo de intendentes que se reunión el lunes en la localidad de Lomas de Zamora, no en un edificio público o en oficinas sino en un quincho privado, asado de por medio.

Conclave de un lunes de paro

Con las calles de diferentes distritos bonaerenses vacías a raíz del paro convocado por la CGT y otras centrales obreras, una docena de intendentes modificaron su agenda de urgencia, la semana pasada, para asistir a esta reunión cuyo principal tema iba a ser la salud, la problemática antes descripta y repudiar, concretamente, el vaciamiento del hospital de alta complejidad “El Cruce”, de Florencio Varela, considerado entre los cuatro mejores hospitales públicos de América Latina.

El anfitrión de la jornada fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y los jefes comunales que asistieron allí fueron Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gabriel Katopodis (San Martín), Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Hugo Corvatta (Saavedra), Alejandro Acerbo (Daireaux), Néstor Álvarez (Guaminí) y el intendente local, Osvaldo Cáffaro.

“Acompañamos a todos los vecinos de Florencio Varela, a los bonaerenses, y a la comunidad de trabajadores del hospital ‘El Cruce’ ante este vaciamiento por parte del gobierno nacional”, fueron algunas declaraciones públicas que trascendieron luego de la reunión.

Además, algunos dirigentes alertaron sobre “la preocupante situación sanitaria en todo el territorio bonaerense” en función de una creciente demanda en el sector y de los pocos recursos que gira la provincia.

No fue una jugada aislada; hoy el diputado bonaerense Julio Pereyra, titular del Bloque PJ Unidad y Renovación de la Cámara de Diputados provincial, convocó a todos los legisladores de su bloque para apoyar esta postura y presentar un proyecto de declaración que manifestará el repudio a la medida. Esto fue confirmado por la propia legisladora local y miembro de la bancada justicialista, Patricia Moyano; quien viajó ayer a La Plata pese a que no estaba la reunión pautada con anterioridad.

“La salud pública no es un gasto, sino una inversión. Exigimos al Presidente, al ministro de Salud y a la gobernadora Vidal que den una respuesta y dispongan los fondos necesarios para que el Hospital ‘El Cruce’ y todos los centros de salud bonaerenses funcionen en correctas condiciones”, concluyeron los intendentes.

Tintes políticos

Muchos medios nacionales han replicado lo publicado por algunos portales sobre los alcances políticos que implicó la reunión de cara al 2019.

Pero es llamativo lo que ocurrió, ya que algunos medios se apuraron en publicar diferentes versiones. “El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, tiene decidido a competir para suceder a María Eugenia Vidal en 2019. Su candidatura terminó de tomar forma hoy, en una cumbre que se desarrolló en su pago chico. Los argumentos de los intendentes para inclinarse por Insaurralde tienen que ver con su nivel de instalación y su penetración en los sectores menos politizados. El plan para instalar a Insaurralde consiste en salir a tomar posición clara en diferentes temas de la gestión provincial. El primero fue el de hospital El Cruce, de Florencio Varela, amenazado por severos recortes presupuestarios de parte del Gobierno de Vidal”, fue una de las publicaciones de un medio bonaerense.

Consultado el intendente, Osvaldo Cáffaro aseguró que se trató de un encuentro centrado en el aspecto sanitario; “fue una reunión para hablar de salud y de las gestiones de los diferentes comunales en provincia”, desmintiendo cualquier tipo de ribete político o charla sobre candidaturas de cara al 2019. Y menos de adhesiones a uno u otro dirigente bonaerense. “Falta mucho todavía”, remataron fuentes de la secretaría privada del intendente.