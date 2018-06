Vuelven a reclamar por el estado de los caminos rurales

En un rincón del Partido de Zárate, delimitado catastralmente como “Cuarteles VIII”, se conformó un grupo de “Vecinos rurales autoconvocados” quienes, al igual que sucedió en Lima, se unieron para reclamar por el estado de los caminos.

“Los vecinos rurales autoconvocados son aquellos que viven en el campo. No son los productores rurales que usan el camino rural solo para la siembra y la cosecha. Algunos son propietarios de campos y otros (la mayoría) empleados (encargados y peones) que viven todos con sus familias en la zona rural. Nuestras conversaciones con los funcionarios comenzaron el pasado el 14 de mayo cuando pudimos salir del campo por primera vez (desde el 28 de abril). Al secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino, le pedimos que reparara los caminos de lo más fácil a lo más difícil para dar una transitabilidad segura y más confiable a todos los vecinos, aunque sea una vía más largo para nosotros. Otra sugerencia fue que comenzaran a trabajar a partir de las 11 de las mañana y hasta las 16 horas. Por ende, le sugerimos que dispongan de horas extras si los trabajos lo hacían con personal y máquinas propias”, comienza explicando un nuevo comunicado entregado por este grupo de vecinos del sector rural que se encuentran desesperados por la situación que están viviendo.

“¿Qué hizo la Secretaría de Servicios Público? Todo lo contrario a lo que le sugerimos al propio Morino. Esto ocasionó que se le pinchara las cubiertas a una maquina vial el día 18 de junio. Luego, el día 21, desbarrancaron un camión que iba a sacar los tubos del cráter del km 103. Y por supuesto, fines de semana y feriados no trabajaron. Finalmente, el día viernes 22 llegaron al cráter. Sacaron los tubos sanos y se los llevaron ¿Qué dejaron en el cráter? Los tubos rotos que no quisieron llevarse. Si el trabajo era limpiar el cráter para poner nuevos tubos de mayor diámetro. Esto no fue exactamente lo que hicieron. Hicieron un trabajo de rateros”, explica rotundamente el comunicado.

“No obstante, el cráter del km 103 lleva casi dos meses sin señalización por parte de Defensa Civil del Partido. El pasado viernes por la noche, los pasajeros de una camioneta que no eran del lugar casi se matan. Frenaron a un metro del pozo de unos tres metros de profundidad, cinco de ancho y seis de largo. Y se salvaron de milagro. Hasta ahora hemos recibido la solidaridad y la compresión de muchísimos vecinos de la ciudad de Zárate y de los demás pueblos y barrios de nuestro Partido; pero la excepción ha sido el Intendente. Hasta ahora no ha tenido tiempo. Sin embargo, todavía tenemos la esperanza de cambiar esta actitud de nuestro intendente. Nosotros ponemos todo de nuestra parte, falta que él también se decida ser -en este caso- un hombre de dialogo y democracia”, concluyeron los vecinos.