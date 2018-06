Reclaman que se regularicen las fotomultas y los radares “truchos” en Zárate

Hace cuatro años que automovilistas vienen quejándose sobre la instalación de radares de velocidad “truchos” y de cámaras de fiscalización de velocidad que no están homologadas, es decir equipos que no están aprobados y que son instalados con fines recaudatorios, dado que se colocan en el territorio o en algunos casos en el casco urbano.

Cabe recordar que en febrero del 2015 muchos zarateños reclamaron por la ilegalidad de estos aparatos, como por ejemplo las fotomultas instaladas en avenida Lavalle, en Antártida Argentina en el ingreso a Vipermun y en la Ruta Provincial Nº 6, frente a Monsanto. Las cámaras ubicadas en Lavalle y Arribeños, a simple vista, las retiraron; sin embargo las otras dos siguen estando instaladas.

En virtud de volver sobre este tema, es que concejales del Frente Renovador han ingresado un proyecto de Resolución al Concejo Deliberante para que requerirle a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, y por su intermedio a la Gobernación Provincial, “que se tomen las medidas necesarias tendientes a cesar con éstas prácticas ilegales, y por consecuencia que se cumplan y se hagan cumplir las Leyes de Tránsito”.

El primer artículo de este proyecto de resolución remite a que dentro del mapa de radares provinciales (www.gba.gob.ar/seguridadvial/radares) no estaría habilitados los radares ubicados en el ingreso al barrio Vipermun, sobre Antártida Argentina, y tampoco el otro sobre Ruta 6. Al clickear sobre el Partido de Zárate, la leyenda que aparece es “No hay radares ubicados en esta localidad”. Tampoco hay otra solapa en esta web oficial que remita a las fotomultas dado que para el caso son lo mismo. De hecho la información oficial de esta página confirma que en la localidad de Campana hay nueve radares autorizados, citando las cámaras instaladas en Ruta 6.

“Claramente es necesario respetar las normas viales y por ende los límites de velocidad. En este sentido, es preciso que el Estado promueva campañas de difusión y prevención, y en el caso de una infracción a estas normas, castigue tal conducta. Lo que no es aceptable es que se fomente la insólita contradicción de hacer generar la conducta no deseada, para infraccionar al conductor con el solo efecto recaudatorio. Los controles de velocidad llevados a cabo por el estado no deben tener como estandarte un fin meramente económico, sino el de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito”, aclara el proyecto de Resolución ingresado por los ediles del Frente Renovador.

“Por segundo año consecutivo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial difundió un listado con la ubicación de los radares con fotomultas. La finalidad de la publicación de esta información es que los automovilistas sepan si las multas que reciben son legales y desalentar a los municipios que instalan radares ilegales con fines recaudatorios. Dicho organismo aclara además que, las multas labradas por radares que no aparecen homologados o autorizados en este listado, deben ser apeladas por falta de legalidad. Esto no es otra cosa que el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la existencia de estas prácticas en las diferentes provincias argentinas a través de sus municipios”, explica el proyecto.

Finalmente lo que piden es que el gobierno provincial tome todas las medidas necesarias para cesar con éstas prácticas ilegales y, por consecuencia, que se cumplan y se hagan cumplir las Leyes de Tránsito. Además solicitan a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires que, como autoridad local de aplicación de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, ejerza el control, vigilancia y juzgamiento en pos del cabal cumplimiento de dicho cuerpo legaly de sus normas reglamentarias, respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones. “Recomendamos a las diferentes Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires a que se hagan eco de éstas prácticas y realicen las campañas correspondientes en defensa de los usuarios de las rutas provinciales”.

Finalmente solicitan al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires “ejercer su magistratura de opinión y persuasión para llevar a cabo la función que le compete respecto de éstas prácticas ilegales”.

Nueve radares en Campana

Por otra parte, el mapa de los aparatos provinciales que especifica la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial bonaerense, se ubican en Ruta Provincial Nº6, altura 185,1(ascendente y descendente); velocidad máxima: 80 km. Ruta Provincial Nº6, altura: 194 (ascendente y descendente); velocidad máxima: 80 km. Avenida 6 de Julio al 1100(descendente); velocidad máxima: 60 km. Y por último dos multas que tienen un número catastral, ubicadas en Calle 14- 02 a la altura del km4 (descendente y ascendente); velocidad máxima: 60 km.