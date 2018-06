“Señales” se presentará en el cierre de los festejos de los 85 años de la Biblioteca “José Ingenieros”

Mañana, desde las 19 horas, la Biblioteca Popular “José Ingenieros” (Independencia 669) celebrará la última jornada en el marco de los festejos por el 85º aniversario de la institución, con Señales, un acontecimiento artístico y multidisciplinario que propone un encuentro para toda la comunidad.

Señales, es un encuentro propuesto desde la interpretación del artista como antena sensible, que administra un mecánico lenguaje inabarcable. La iniciativa, persigue la idea de generar espacios de vinculación entre las distintas expresiones del arte, con la participación de referentes culturales de la zona.

De esta manera, habrá lecturas poéticas a cargo de Melina Mendoza, Martín Couchot, Nadia Sandrone, JuampiCassidy y Walter Lezcano, periodista y poeta dueño de una sensible estética del lenguaje poético nacido en el seno del conurbano, y autor de libros como “El condensador de flujo”, “Los Wachos”, “Luces Calientes” y “Los Actos Públicos”, entre otros.

Se sumará a las celebraciones Colectivo Barro, que llevará a cabo una acción artística con impresiones xilográficas originales. Además, en la Sala de Exposiciones se montará una muestra fotográfica de Matías Barutta, con un marcado rasgo identitario de la zona del Delta.

La música en vivo contará con las presentaciones de Justina Sola y Octavio Gómez, cada uno dueño de un estilo particular, y que aportarán belleza rítmica sonora a la velada. La noche, también contará con las proyecciones audiovisuales de Mariano NaCar, y la Feria de Editoriales Independientes de la que participarán Poesía Crota, Los Escribientes del Sótano, Animadversion y Crotoferia, quienes estarán recibiendo alimentos no perecederos para el comedor de barrio Reysol.

DE INTERES LEGISLATIVOS

El pasado 4 de junio, la Biblioteca Popular “José Ingenieros” ubicada en calle Independencia 669, festejó sus 85 años de existencia; recientemente, el Concejo Deliberante de Zárate declaró de interés legislativo el aniversario de la institución.

La resolución, fue aprobada por la totalidad de los ediles presentes en la última sesión del cuerpo deliberativo. Al respecto, el texto del documento aprobado expresa que el 4 de junio de 1933, tras la necesidad de la creación de un centro cultural en nuestra ciudad, un grupo de vecinos llevó a cabo la fundación de un espacio que representa la cultura y el pensamiento inmarcesible de la ciudad.

“Este espacio cultural no fue ajeno a los años más tristes de la historia de nuestro país, ya que sufrió requisa de libros, clausuras, y fue víctima de la explosión de una bomba colocada frente a la entrada principal, destruyendo totalmente la puerta de acceso al local, persiana metálica, vidrios e instalaciones internas”, señala el texto.

Por esta razón, en su articulado, la resolución que acompañaron todos los sectores del Concejo Deliberante, “declara de interés legislativo el 85º Aniversario de la Biblioteca Popular ‘José Ingenieros’, celebrado el 4 de junio de 2018”.