Advierten a automovilistas por la presencia de niebla

Desde principios del mes pasado se acentuó un fenómeno de niebla en horas de la mañana que tuvo como característica una tardía disipación. Quienes madrugan podrán verificar que pese a la presencia del sol, y aún con temperaturas dispares, los bancos de niebla tardaban en disiparse. Sin ir más lejos, el viernes y el sábado pasado ocurrió lo propio, persistiendo la escasa visibilidad pasadas las 10 de la mañana.

Se trata de un fenómeno regional, de hecho durante la mañana del sábado la niebla cubrió el área metropolitana de Buenos Aires y, por consecuencia, se cerró el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery.

“Son nieblas de advección, no de las que se generan por el enfriamiento en la noche. Por eso no se van a disipar hasta que se levante viento o llueva que, recién se espera para mañana a la tarde noche”, aclaró el meteorólogo Alpio Costa. “No es niebla de las más comunes”.

“En el final del otoño es normal tener nieblas y neblinas. Se produce cuando una masa de aire más húmeda se desplaza hacia una masa de aire más seca y fría. Entonces, el aire condensa y forma nieblas y neblinas. En este caso, está descendiendo aire relativamente cálido y muy húmedo desde el Litoral hacia la Provincia de Buenos Aires”, expresó el especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Ignacio López Amorín.

Lo cierto es que este tipo de fenómenos climáticos afectan directamente a la circulación en rutas y en el casco urbano.

“La ruta de la niebla”

La Ruta Nacional Nº12 usualmente muestra grandes bancos de niebla durante el otoñó y en su haber tiene cientos de accidentes a raíz de este fenómeno climático. La razón es que está rodeada de bañados, de una gran zona insular con mucha humedad. Lo mismo sucede en Ruta Panamericana al cruzar por la zona de Río Luján y en Río Areco, en el límite de nuestro partido hacia el norte.

A raíz de esto es que el Escuadrón de Seguridad Brazo Largo de Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han montado un operativo de prevención en el peaje local para advertir a todos los usuarios que con niebla no manejen, que encuentren un lugar para estacionar, pasar la noche y seguir viaje al otro día cuando se disipe.

Si bien no hubo accidentes que lamentar durante el fin de semana a raíz de este motivo, están preparados para que, llegado el momento, realizar operativos de “tránsito asistido”.

“Es muy peligro circular por la Ruta 12 y la Ruta 14 en estas condiciones climáticas debido a la niebla. Estamos en contacto permanente con Gendarmería por este tema y preparados en caso que la situación empeore con las lloviznas que anuncian”, informó a LA VOZ el especialista en tránsito, Ernesto Arriaga.

El tránsito asistido consta de un procedimiento usual en épocas de niebla en el cual un automóvil de Gendarmería Nacional se coloca en la punta de una larga columna de automóviles y establece una velocidad constante de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Similar a la situación que ocurre en una carrera de automóviles tras un accidente, cuando ingresa el “Pace Car”.

La idea es garantizar la circulación de automóviles por esta ruta nacional pero a una baja velocidad con la intención de que no se generen accidentes.

Finalmente la agencia confirmó que los operativos de prevención se aplicarán en todas las autopistas nacionales hasta el mediodía de hoy; incluido el peaje de Lima de la Ruta Panamericana y el peaje de Zárate, antes de subir al complejo Zárate- Brazo Largo.

La niebla se disiparIa hoy

Desde el Servicio Meteorológico Nacional adelantaron que la niebla seguirá presente, al menos, hasta hoy al mediodía en función que anticipan que será un “día gris y húmedo”, y que este fenómeno, con menor intensidad, se podría extender toda la tarde, “a menos que una lluvia aislada a la mañana ayude a atenuar la niebla”, aclararon.

El meteorólogo Ignacio López Amorín agregó; “esta situación va a persistir sobre todo en el este de la provincia de Buenos Aires y en todas las zonas costeras cuando hacia la tarde o noche del lunes esperamos una perturbación en los niveles medios de la atmósfera que ingrese desde el océano Pacífico, pase por la Cordillera e ingrese a la Provincia. Cuando eso ocurra, es probable que se produzcas lluvias y algunas tormentas”.

Recomendaciones para manejar con niebla

La Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió unas recomendaciones a la hora de manejar con niebla, además de recordar el uso del cinturón de seguridad y la circulación de niños en la sillita infantil correspondiente, bien sujetada. “1) Usá las luces bajas y si encender los faros antiniebla en caso de que el coche los tenga. Es importante que especialmente el trasero lo enciendas solo si hay niebla densa, ya que por su potencia encandila a los que vienen atrás. 2) Nunca prendas las luces altas. Por un fenómeno físico, te vas a encandilar a vos mismo. 3) Reducí la velocidad. Si ves dos signos (la V invertida) la máxima es 60 km/h, y si ves solo uno es 40 km/h. Las V invertidas sobre la calzada sirven para la niebla. Si ves dos, la máxima es 60 km/h. Si ves una, 40 km/h. Las V invertidas sobre la calzada sirven para la niebla. Si ves dos, la máxima es 60 km/h. Si ves una, 40 km/h. 4) Nunca te detengas en la ruta. Si tenés que hacerlo que sea lejos del camino, ideal en una estación de servicio. 5) No enciendas las balizas. Esas luces indican que el vehículo está detenido, y alguien que viene por detrás puede interpretarlo así y realizar una maniobra de riesgo. 6) Si la niebla se pone en extremo densa utilizá como referencia la línea de pintura que demarca el carril. También podés apagar la radio y bajar levemente el vidrio, para escuchar si se acerca otro vehículo. 7) Conservá la distancia prudente con el de adelante. Lo que indica la Ley en Argentina son dos segundos de distancia (a 100 km/h son al menos 54 metros). Lógicamente si la visibilidad te lo permite”, concluye el reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.