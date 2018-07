Ante el aumento de pasajeros, usuarios reclaman mayor frecuencia y seguridad en el ferrocarril

Nadie entiende cómo un servicio vital para el desarrollo del transporte de cargas y de pasajeros de una Nación y una Provincia hoy siga totalmente desarticulado; sin un aumento de las frecuencias diarias y tardando una hora, cuarenta y cinco minutos en completar 72 kilómetros entre Zárate y Villa Ballester.

Actualmente el servicio ferroviario del tren Mitre, en el ramal Zárate, es sencillamente una experiencia agotadora.

Lo que cuesta aún más pensar, es que los durmientes y las vías han sido refaccionados casi en su totalidad, completando el recambio en rieles ascendentes y descendentes. Además la mayoría de las estaciones han sido remodeladas y mejoradas pero no así la totalidad del material rodante.

Respecto a la infraestructura, en algunos tramos de las vías el tren alcanza los 110 kilómetros por hora (en vías que ahora sí están aptas para circular a esa velocidad) pero en otros segmentos apenas circula por un espacio de unos treinta minutos entre 40 y 50 kilómetros por hora por razones que se desconocen, dado que no hay cuadrillas ni obras en estos sectores en los cuales el tren aminora la marcha.

En función de esta situación son muchos los reclamos que plantean los usuarios del servicio que ante el incremento desmedido de los boletos de los colectivos, deciden viajar en tren como principal opción.

De hecho esto se vio reflejado en un reciente informe del Ministerio de Transporte de la Nación, quien confirmó que durante el mes de mayo, se transportaron 1.290.000 de pasajeros diarios, lo cual representa un 54 % más que en el mismo mes de 2015.

Pero respecto al ramal Mitre y en la línea Zárate- Ballester, los pasajeros aumentaron pero no así las frecuencias y no se ven mejoras notorias en los vagones y el servicio en sí. Y conforme aumenta el número de pasajeros también lo hace el número de reclamos, hoy en día los usuarios piden más frecuencias para pensar en el tren como una opción concreta, más seguridad sobre los vagones, mejor infraestructura y mobiliario dentro del vagón y que se reduzcan los tiempos de viaje.

Solo ocho frecuencias diarias

Desde mediados de enero que este ramal tuvo su última novedad, se incorporó un servicio más, de siete pasaron ser un total de ocho los trenes para la ida y la vuelta durante la semana y quedaron fijos seis servicios durante los fines de semana y feriados.

Suena a poco teniendo en cuenta que es el único servicio lo brinda Chevallier y conforme a los aumentos decretados por el gobierno nacional aumentó su tarifa en más de un 66%.

En la actualidad, el servicio de trenes de Zárate a Villa Ballester cuesta 10 pesos, por lo tanto su mejoramiento integral sería de suma importancia para todos los ciudadanos de Zárate que podrían viajar en tren para ahorrarse el dinero a la ida, o a la vuelta, para ir y venir en colectivo, o sencillamente para movilizarse hasta Campana; evitando tener que atrasarse en la autopista por los embotellamientos cotidianos o los accidentes.

Rosario nunca estuvo cerca

En abril del año 2016, a los pocos meses de asumido el gobierno de Macri; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, declaró públicamente que luego de un relevamiento sobre el ramal del ferrocarril Mitre advirtieron “serias fallas” en las obras del tren Rosario-Retiro. Según el funcionario, existía un alto porcentaje de durmientes con roturas o principios de rajaduras con lo cual había que rehacer toda esta obra asumiendo una “millonaria” pérdida de fondos públicos. Tras estos anuncios, fuentes de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones anunció que en el verano de 2017 el tren reducirá su tiempo de viaje a 4 horas y media, entre Buenos Aires y Rosario, en un trazado de 314 kilómetros de vías.

Finalmente, y con un año de retraso en función de los anuncios de la empresa estatal, fue en el verano de este año recién que se pudieron ver algunas mejoras en los tiempos de viaje entre Buenos Aires y Rosario.

En principio entre la estación de Retiro y Rosario Norte (vía ascendente) el tren 6:25 horas entre Capital Federal y Rosario. Precisamente el tramo donde se detecta una notoria mejoría es entre Zarate y San Pedro.

En tanto en la vía descendente, desde la estación Rosario Norte a Retiro; el servicio tarda 6:28 horas. Cabe recordar que la vía descendente fue la primera que se renovó, y es la que posee mayor cantidad de durmientes.

En algunos tramos puntuales entre Zárate y Retiro, en esta vía descendente la empresa DHASA aún continúa trabajando en el reemplazo de los anteriormente mencionados durmientes fisurados.

La idea del ministerio es que, alguna vez, se complete un tren “rápido” que demore 4 horas entre Retiro y Rosario; con el ambicioso parcial de tiempo de tres horas entre San Nicolás y Retiro. Cabe recordar que hoy se tarda casi dos horas entre Villa Ballester (San Martín) y Zárate.