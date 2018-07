Feriantes piden que les den habilitación tras el desalojo

El pasado miércoles el área de Inspección de Comercio municipal clausuró una feria de productores de la economía social que hace dos años colocaban sus productos sobre la avenida Antártida Argentina. De acuerdo a lo comunicado oficialmente por la comuina, lo hacían “sin permiso”. De parte los productos criticaron el accionar y la excesiva presencia policial en el lugar para desalojarlos.

No obstante, representantes de esta feria siguieron organizándola tras el desalojo el pasado fin de semana y se reunieron en diferentes oportunidades con concejales de diferentes bloques y con el área de Economía Social y Abordaje Territorial.

“Tuvimos que, nuevamente, presentar todos los papeles y la documentación para tramitar la creación de una asociación civil cuando ya presentamos todos los papeles. Evidentemente se han traspapelado en algún escritorio municipal. Además del área de Economía Social nos pidieron que todos los feriantes se inscriban nuevamente y si bien nosotros teníamos a 150, se terminaron anotando como 300. Esto es para que el propio municipio vea la gran necesidad que tiene toda la población en ganarse unos mangos. El pasado fin de semana algunos feriantes se ganaron 500 pesos, por eso lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, la situación está muy mal para todos pero aún más para los que menos recursos tienen”, explicó a LA VOZ Marisol Albornoz; una de las feriantes del Paseo de Compras de avenida Antártida.

“La Municipalidad nos dijo que no podíamos ubicarnos sobre la avenida y que para eso nos brindaba el monte de eucaliptus al lado de la estación de trenes, pero aún no hubo novedades sobre esta promesa. Por eso nosotros seguiremos en la avenida vendiendo ropa usada sobre mantas y otros productos de la misma manera. La gente necesita trabajar y es por la situación que atraviesan muchos de nuestros compañeros y vecinos que reclamamos un permiso urgente de parte de la municipalidad”, concluyó la feriante.