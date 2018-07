Conmoción en Campana por una menor que llegó con una sobredosis al Hospital y luego murió

Dos hombres de 30 y 46 años dejaron muriéndose en la puerta del Hospital municipal San José de Campana a una joven de 16 años y huyeron. Según los médicos hay indicios de que podría haber fallecido por una sobredosis.

Gracias a las cámaras de seguridad, la policía pudo hacer un seguimiento del movimiento de los sujetos y se constató que habían llevado a la joven, identificada como Valentina Urbano, de 16 años, a un departamento de ellos, de donde salieron con el cuerpo también.

La policía bonaerense realizó una serie de allanamientos de urgencia en la vivienda de ambos hombres y encontraron cocaína y se investigaba si existió abuso sexual contra la menor.

Ambos sujetos quedaron detenidos acusados de haberle suministrado estupefacientes a la menor, en el marco de la ley de drogas.

Desde la puerta del hospital el papá de la adolescente, Sandro Urbano, definió a Valentina como “una excelente hija” y dejó saber que los médicos le dijeron que se trató de un “paro cardíaco”. “Entró con una crisis, en el hospital intentaron reanimarla pero no pudieron”, agregó.

“Entró con dos personas que no conozco y que me llevaron la nena”, confirmó Sandro, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, a poco de haberse enterado de la muerte de su hija. “Quiero saber lo que pasó”, dijo.

La investigación está en manos de la UFI 2° de Campana a cargo del fiscal Matías Ferreiros.

“Tras 35 minutos de reanimación se constató la muerte. La familia se acercó al hospital una vez que pudimos identificar a la chica. En ese momento también llegaron los fiscales para intervenir en un proceso judicial”, informó el director del Hospital San José, Juan Marcelo Medina. Además, aclaró que el cuerpo de Valentina “no presentaba signos de violencias”.