Cine de estreno con “Ant Man and The Wasp” y “Re Loca”

Este fin de semana llegan nuevos estrenos al Cine Coliseo, que tendrá proyecciones desde hoy viernes hasta el lunes 9 de julio (feriado).

Entre los estrenos, se destaca “Ant Man and The Wasp” (3D) que tendrá funciones hoy viernes a las 20:30 y el sábado, domingo y lunes a las 15:30. En esta película de acción, aventuras y ciencia ficción, Scott Lang tendrá que lidiar con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y como padre. Mientras lucha por re-equilibrar su vida con sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrentará a Hope van Dyne y al Dr. Hank Pym en una nueva y urgente misión. Debe volver a enfundarse el traje y aprender a luchar junto con Avispa, al tiempo que trabajan en equipo para descubrir secretos del pasado.

También este fin de semana se contará con el súper estreno de la comedia de Natalia Oreiro “Re Loca” (2D) durante los cuatro días a las 23 hs. ¿Qué pasaría si de golpe pudieras decir lo que realmente pensás? En el medio de una vida rutinaria, llena de demandas y presiones, un encuentro casual y mágico va a lograr que Pilar (Natalia Oreiro), se convierta en una “Re Loca” y pueda decir y hacer lo que todos soñamos pero no nos animamos. Trabajo, amigas, novios y familia, sufrirán las liberadoras consecuencias de este cambio revelador. Claro que liberarse de las cosas que molestan no va a ser tan sencillo.

VUELVEN DOS FILMS

Por otra parte, y a pedido de público vuelve “Jurassic World: el reino caido” (3D) de sábado a lunes a las 20:30. En el film, una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático “Jurassic World”. Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios…

Y otra película que vuelve es “Los Increíbles”, de viernes a lunes a las 18 horas, donde Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida “normal” con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack -cuyos superpoderes descubriremos-. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte. Secuela de “Los increíbles”.

Este fin de semana, la boletería del Coliseo para el cine abre una hora antes de la primera función del día. Los valores de la entrada general para 2D son de $ 110 y para 3D de $ 130.

