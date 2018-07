Se entregó el tercer sospechoso del caso de la menor abandonada en un Hospital de Campana

El fiscal Matías Ferreiros confirmó que un tercer sospechoso de haber abandonado en un Hospital San José de Campana a Valentina Urbano, la chica de 16 años que murió, aparentemente, por una sobredosis, se presentó espontáneamente en la fiscalía. Con él son tres los detenidos por el caso.”Es mayor de edad y de 27 años”, dijo.

La causa sobre la muerte de Valentina y las circunstancias en las que se produjo está en plena etapa de investigación. La hipótesis principal que sopesa el fiscal es que podría estar vinculada al consumo de cocaína; también se intenta determinar si los mayores de edad que el martes pasado la abandonaron en el nosocomio abusaron sexualmente de ella.

“Tenemos que hacer el peritaje toxicológico y eventualmente se hará un hisopado sobre el cuerpo de Valentina para determinar si hubo abuso sexual. No descarto nada”, aclaró Ferreiros.

El miércoles ya habían sido detenidos dos de los tres hombres que habían llevado a Valentina al hospital. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dejaban a la chica en el establecimiento médico, ya totalmente descompensada, y luego intentaban irse sin dar mayores explicaciones. Esa situación encendió las alertas y motivó que los sospechosos fueran interceptados por una patrulla policial.

“El martes, una chica de 16 fue dejada en el hospital por dos señores de 30 y 46 años con los que había pasado la noche junto con una amiga. Según lo que declaró la amiga de la menor, tomaron algo, consumieron cocaína y en un momento de la noche (Valentina) se descompuso”, dijo Ferreiros, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Campana.

En cuanto ingresó en la guardia del hospital San José los médicos iniciaron las tareas de reanimación. Luego de 35 minutos de intervención, la adolescente murió de un paro cardiorrespiratorio.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, se sospecha que primero fueron a una casa abandonada en el barrio Albizola, una zona alejada del Centro de Campana, y desde allí se dirigieron a la vivienda de uno de los detenidos, de apellido Maldonado. Tras dos allanamientos realizados en las distintas locaciones donde se cree que el grupo pasó la noche, la policía halló restos de cocaína y latas de cerveza.

Los tres sospechosos están imputados por suministro de estupefacientes en perjuicio de menores de edad, hecho al que luego siguió la muerte de Valentina. La investigación continúa también en el sentido de determinar si la chica fue víctima de abuso sexual.

EL DOLOR DE LA FAMILIA

El padre de Valentina habló en la puerta del hospital y dijo al respecto: “Estaba en el trabajo y me avisaron que mi hija estaba en el hospital. Cuando llegué ya había fallecido. Lo único que estoy pidiendo es que haya justicia. No conozco a estas personas, no queremos que entorpezcan la investigación porque los fiscales están actuando bien”. Y, entre lágrimas, agregó: “Mi hija era hermosa, divina, una nena espectacular. Los médicos hicieron lo posible para revivírmela, pero no pudieron”.

“Mi hija era una chica sana, no consumía ni tomaba, tampoco salía con mayores. Tenía 16 años, era una chica amorosa, la mejor amiga. Hasta ahora no sabemos nada, no conocemos a esos dos hombres. Tampoco tengo idea de qué pudo haber pasado, pero no era una chica que causara problemas o diera disgustos. Sólo sabía que iba a salir con una amiga. Después, yo me quedé dormida hasta que a la mañana llamaron del hospital a Daiana, mi hija más grande, quien me comunicó la noticia”, dijo la madre de Valentina, Patricia Gallardo.

“No puedo creer que yo haya ido al funeral de mi hija. Pensar que el sábado habíamos hablado de un viaje que haría próximamente a Misiones para conocer a su abuelo y también me había contado de sus ganas de dedicarse a la peluquería, oficio del que quería vivir”, concluyó.

La atención en el Hospital

El director del Hospital San José de Campana, Marcelo Medina, contó que”en horas de la mañana del martes ingresó la menor acompañada por dos adultos. Se encontraba descompensada. Cuando ingresó la gente de seguridad la ayuda y va directo a la guardia. Al ser una menor se llamó a la policía instantáneamente”. Y agregó: “En el transcurso del proceso de reanimación uno de los médicos habló con uno de mayores y allí le dijo que habían estado tomando cerveza, cuando se descompuso. Que ellos buscaron cómo traerla y eso hicieron. No dijeron nada más”.