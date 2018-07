Luis Matassa, desde Italia, donde vive hace 35 años

En época de Mundial de Fútbol los argentinos demuestran que el sentimiento por la “blanca y celeste” se eleva a su máxima expresión.

Todos los argentinos. Los que transitamos y vivimos en este país pero también los que están radicados en el exterior aprovechan estos acontecimientos deportivos (y aquí no solamente hablamos de fútbol) para acompañar a la delegación y sentirse cercano a un país que nunca deja de extrañárselo.

Y así como muchos argentinos están radicados en el exterior, también muchos zarateños han dejado esta ciudad, la ciudad del Río Paraná y del puente, la ciudad de los barrios y los amigos, para hacer su vida muy lejos.

Quisimos saber cómo vive un Mundial de Fútbol un zarateño radicado en el exterior.

Luis Matassa nació en nuestra ciudad y hace 35 años está viviendo en Italia. Justo en Italia, un país futbolero y que está ausente en esta contienda internacional en Rusia.

Luis nos decía que “este Mundial lo viví con muchas ilusiones de ganarlo, de ser campeón, y salir a decirles a todos los italianos que nosotros somos los mejores, especialmente este año en que Italia no se había clasificado…” Pero enseguida aclaró “es un orgullo escuchar a los italianos que me decían, ahora que no jugamos el Mundial vamos a ser hinchas de Argentina…”

“Pero el problema es que ahora que quedamos eliminados las criticas no es para los jugadores sino para el entrenador Sampaoli. Y es una gran desilusión también para los italianos la eliminación nuestra porque no son felices con el pase a cuartos de final de la Francia..”

Sobre sus sentimientos en época de Mundial, Luis aclaró “El Mundial es algo mágico que te toca dentro en tus sentimientos cuando juega tu selección y más aun estando lejos de tu tierra porque te falta con quien compartir la alegría o la decepción de los resultados de los partidos. Y este año fue así. Solamente espero no sufrir tanto en 2022…”