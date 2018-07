Belgrano lo ganó en la última jugada del partido

En el duelo más importante de la fecha, Belgrano derrotó a Ferroviarios Unidos por 2 a 1.

Los dos llegaban liderando la Zona “B” del Torneo Oficial de primera división.

Juan I. Castro y Martin Ríos, de penal (en Belgrano), Agustin Graff (en Ferroviarios) consiguieron los goles.

Belgrano jugó casi todo el segundo tiempo con dos hombres menos por expulsiones de Javier Tejera y Diego Bonelli.

EL PARTIDO

En un fin de semana complicado por las condiciones cli máticas, y en el único encuentro que se jugó el domingo, Belgrano se fue con toda la alegría de la cancha de Ferroviarios Unidos.

Era el partido clave de la jornada y si bien los equipos alternaron aciertos y errores, el cotejo tuvo otras características que lo hicieron atractivo para los simpatizantes.

Un primer tiempo donde Belgrano rompió el cero con una muy buena definición de Castro (enseguida debió retirarse por un desgarro). Belgrano sufría la pérdida de un delantero clave (minutos antes tambien Barreto se fue lesionado).

Pero Ferroviarios no dejó que Belgrano festejara por mucho tiempo. En el primer ataque logró igualar el cotejo con un remate esquinado y potente de Graff.

En el complemento la rá pida expulsión de Diego Bonelli (volvía en éste partido luego de otra expulsión) cambió los planes de Belgrano que con dos hombres menos no miraba mal el empate.

Pero Ferroviarios no tuvo tranquilidad para hacer valer su ventaja numérica en la cancha, si bien intentó siempre con juego asociado buscando abrir la cancha, le faltó el último toque para buscar el gol. En Belgrano hay que reconocer el esfuerzo grupal, el permanente despliegue de sus jugadores (incluso algunos colaborando en puestos en los que no son los habituales).

Los últimos minutos Ferroviarios, ya nervioso, le otor gó muchas pelotas paradas a su rival que estuvo cerca por ésta vía. Hasta que llegó la última jugada, ya en tiempo de descuento, una falta en el área sobre Sampo que Martín Ríos cambió por gol con remate esquinado al palo derecho del arquero.

Fue triunfo de Belgrano que cuando ya el empate no era un resultado que lo amargara se encontró con la victoria.