Rebeca Robles representó al país en el certamen del Reinado Internacional de la Ganadería en Colombia

Es particular la historia de la joven Rebeca Robles, de 18 años, quien estuvo participando el mes pasado en un certamen de belleza de Colombia. Si bien a ella siempre le interesó el mundo del modelaje y la publicidad, recién se fue acercando a finales del 2015 y por casualidad, tras ganar un mes gratis de formación en la Academia Antonella Kruger.

“Fue en una Expo Zárate y la verdad es que fue por casualidad que ingresé y comencé a formarme. Luego de un año ya orientaba y enseñaba al grupo de los más pequeños de la academia y se fue dando todo muy rápido. Luego me interesó particularmente el tema de los concursos y así fui avanzando en lo que más me gusta hacer”, comentó Rebeca, quien se encuentra estudiando psicología en la Universidad de Buenos Aires.

Siendo profesora de la Academia de Antonella Kruger se fue interesando por distintos concursos y obtuvo diferentes títulos a nivel local, provincial y nacional; culminando con un reconocimiento en la localidad de Carlos Casares que le abrió muchas puertas a nivel nacional e internacional; en febrero de 2017 fue elegida Reina Nacional del Girasol.

A nivel local, Rebeca logró ser Primera Princesa de Miss Zárate 2016, Primera Princesa Nacional de la Agricultura y finalmente Reina del Girasol y de la Ganadería Argentina. Precisamente esta última distinción le permitió participar en Colombia del Reinado Internacional de la Ganadería.

En este sentido, y respecto a las organizaciones políticas y sociales que sostienen la postura de que se deberían prohibir los certámenes de belleza porque cosifican a la mujer, la modelo local opinó; “es un tema delicado porque la gente que suele opinar en contra de los concursos son quienes no han tenido oportunidad de conocerlos de adentro. Los concursos han cambiado a lo largo del tiempo y hoy en día se busca una representante que pueda llevar y difundir el mensaje de una fiesta popular, una determinada cultura, una localidad; que sea una fiel representante de su origen. Actualmente el 90% de lo que evalúan los jurados está relacionado a una entrevista previa a los certámenes y a los conocimientos y la experiencia que trae cada una de las postulantes. Los jurados buscan que la candidata sepa transmitir un mensaje y conocimientos del pueblo o el país a quien está representando; o sea que pueda ser una embajadora cultural”.