Se conmemoró el 202º Aniversario de la Independencia

En la mañana de ayer, desde las 11 horas, se llevó a cabo el acto oficial por el 202º Aniversario de la Independencia frente al Palacio Municipal.

Encabezada por el Intendente Osvaldo Cáffaro, la ceremonia contó también con el acompañamiento del Presidente del Concejo Deliberante Ariel Ríos, la diputada provincial Patricia Moyano, funcionarios del gabinete municipal, concejales, consejeros escolares, miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades de instituciones públicas y privadas del distrito.

Allí, estuvieron presentes los alumnos abanderados de las escuelas primarias Nro. 5, Nro. 19, Nro. 23, Nro. 24, Nro. 28, Nro. 36 y de la Técnica Nro. 1 “Almirante Brown”. Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música del Municipio de Zárate, dieron su mensaje el cura Atilio Rosatte y el pastor de la Cámara Pastoral Marcelo Micucci. Más tarde, fue el turno de la Directora de la Escuela de Educación Primaria Nro. 23 Rosana Medina, quien dejó un mensaje alusivo a la fecha patria, donde recordó los hechos históricos que llevaron a la declaración de la Independencia y llamó a recuperar los valores de nuestros próceres para tener un futuro mejor.

Antes de finalizar el acto se homenajeó a los Bomberos Voluntarios de Zárate en el marco de 105° aniversario, se leyeron proyectos del Honorable Concejo Deliberante y la declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, presentado por la diputada Moyano; además, también se anunció la entrega de un subsidio de 30 mil pesos para la institución.

“Es una celebración atípica”, manifestó con preocupación el Jefe Comunal durante el acto, a raíz de que no se realizaron festejos ni desfiles, y agregó que espera que esta situación no signifique que se depriman los símbolos patrios y que se relegue la reivindicación de nuestros próceres ya que los mismos forman nuestra identidad nacional.

Del mismo modo, manifestó: “Es un día muy importante en la vida nuestra como país; es un día que nos tiene que hacer más solidarios, y ver hacia adelante como seguimos construyendo este país maravilloso. Tenemos que estar juntos, más unidos que nunca. Vemos que hay una disminución de este tipo de eventos, entendemos la realidad en la que estamos. Es como que se viene apagando este tipo de festejos, que son un punto de encuentro. Eso lo veo como un problema, veo este 9 de Julio como que el Estado no está presente en su mayoría, y eso no está bien”.

Al respecto, afirmó que “estos encuentros hacen a la construcción de nuestra ciudad y de nuestro país” y que “por encima de todo está nuestra Patria y la gente, que tiene que vivir mejor, crecer cada día, tener un norte hacia dónde ir, esto que parece tan pequeño y simbólico es muy importante”.

NUMEROS ARTISTICOS EN PLAZA ITALIA

Desde horas del mediodía y hasta la tarde, la jornada de celebración de la fecha patria tuvo lugar en la Plaza Italia, que recibió a varios vecinos que se acercaron a disfrutar de los números artísticos que desfilaron por el Anfiteatro “Homero Expósito”. Sobre las calles Pinto, 19 de Marzo e Hipólito Yrigoyen se instalaron los puestos de gastronomía y artesanos que recibieron las visitas de los presentes.

En el anfiteatro, el Ballet El Cardón fue el encargado de abrir la jornada, seguido por el show infantil Rebelius, Franco Puig, Vilma Márquez, Las Voces del Encuentro y Pura Sangre. Minutos antes de las 18 horas, el show de Roberto Rimoldi Fraga cerró la tarde, ante la presencia de varios vecinos que acompañaron durante toda la jornada, a pesar de las bajas temperaturas.