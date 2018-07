Protesta de docentes durante la visita del ministro de Educación bonaerense

El viernes por la tarde un nutrido grupo de docentes afiliados zarateños a SUTEBA quisieron mantener un encuentro con el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, invitado especialmente por el municipio al lanzamiento del programa Costa Joven.

Sin embargo, se encontraron con vallas y un fuerte operativo policial que les impidió acercarse. “Ayer fuimos a encontrarnos con Sánchez Zinny para expresarle el malestar de toda la comunidad educativa ante la política de ajuste que él y la gobernadora Vidal llevan adelante. Pero nos pusieron vallas, DPU, policía bonaerense, seguridad del propio municipio y hasta Infantería ¿No será mucho? Allí nos dijeron que tenían orden de no dejarnos pasar cuando, en realidad, la calle Almirante Brown es un espacio público, algo de lo que el intendente Cáffaro hace bandera. Durante una hora y media nos prohibieron transitar por un espacio público y manifestarnos. La orden fue clara y nos la expresaron. El intendente no quería que se le ‘empañara’ el acto. ‘Empañar’ fue la palabra que utilizo una de las tres funcionarias municipales que nos llamaron horas antes para saber qué íbamos a hacer los y las docentes. La verdad es que fue una verdadera ofensa que nos llamen sólo para saber si íbamos a ‘empañar’ el Costa Joven. ¿En serio nos creyeron capaces de hacer eso? De hecho nuestros propios alumnos y alumnas nos venían a saludar y a sacarse fotos detrás de la valla, y nos invitaban a entrar porque comparten las reivindicaciones que levantamos, pero decidimos no hacerlo. En realidad el gobierno municipal empañó todo, recibiendo por cuarta vez a Sánchez Zinny. El gobierno municipal objetivamente eligió la foto con el ajustador y privatizador de Sánchez Zinny y mantener a alejados a los maestros y maestras. Mientras tanto seguimos esperando, desde el 2013, que Caffaro permita debatir el destino del Fondo de Financiamiento Educativo, entre otras decenas de temas educativos que nos hemos cansado de reclamar. O también que la diputada provincial, Patricia Moyano, nos llame dando respuesta a los reclamos presentados. No obstante, desde SUTEBA seguiremos resistiendo, marchando, debatiendo y luchando”,

“Los compañeros de Suteba se enteraron que el Director General de Cultura y Educación bonaerense visitaba Zarate, arribando a la ciudad por una invitación especial del intendente y en un claro gesto del acuerdo que lleva adelante junto a Cambiemos. Cabe recordar que los compañeros docentes vienen reclamando paritarias hace 85 días sin respuesta de parte del gobierno bonaerense; además del reclamo por otros ajustes que está llevando adelante Macri y Vidal. Finalmente no los dejaron ingresar. Es por ello que apelo a la coherencia política de los militantes ante este gesto claro de un nuevo posicionamiento de Caffaro con Cambiemos, y en un claro gesto de olvidarse de los principios de los trabajadores en el reclamos por sus derechos”, dijo por su parte el concejal de Unidad Ciudadana, Lucas Castiglioni.