“No estoy en un lugar de genio, es algo que con esfuerzo y pasión se puede lograr”

Gino Tubaro, un joven de 23 años que fabrica prótesis gratuitas ortopédicas con impresiones en 3D, estuvo en el Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) de Zárate para brindar una charla motivacional charla a estudiantes que están participando del certamen Costa Joven.

En el aula, los chicos pudieron interiorizarse sobre la historia de vida de Gino Tubaro, un joven inventor que prefirió compartir su invento de prótesis en 3D de manera gratuita para el bienestar miles de personas antes que sacar un rédito económico.

En Argentina, Gino ya entregó 800 prótesis, pero en el mundo hay cientos de “embajadores” que utilizan su invento para fabricar prótesis y entregarlas de forma gratuita.

Tubaro fue reconocido como Huésped de Honor por el Intendente Osvaldo Cáffaro. “Es una persona brillante y muy solidaria”, lo elogió el jefe comunal, y añadió: “Gino es un ejemplo, es una semilla que hay que sembrarla en todo el mundo”.

“Queríamos compartir con los chicos de Costa Joven la experiencia de Gino porque creo que es muy motivadora, y marca el camino por donde queremos seguir”, manifestó luego Cáffaro.

Por su parte, Tubaro aseguró que “no estoy en un lugar de genio, es algo que con esfuerzo y pasión se puede lograr y cualquier chico lo puede hacer desde su casa”. Luego explicó que “a través de la tecnología se puede lograr un cambio físico y social” y contó que en principio “estábamos pensando en un proyecto comercial, pero recibimos un pedido de la mamá de Felipe, le hicimos la mano con una impresora 3D, y la felicidad de ese chico nos marcó el camino para no entregar una mano sino para que sean muchas más”.

Con respecto a los estudiantes que lo escucharon en el CGC, el inventor le envió un mensaje: “A veces los chicos pierden la fe en que pueden lograr proyectos, pero intentamos trasladar la idea de que tengan motivación no sólo para aprobar una materia, sino para que vean todas las posibilidades que se les abren con el conocimiento”.

Gino Tubaro encabeza la empresa Atomix Lab. Su objetivo es cambiar la vida de las personas a través de las nuevas tecnologías. Han logrado bajar el costo de una prótesis de 7,5 mil dólares a 20 dólares, que no paga quien la recibe, sino la empresa, que se financia a través de donaciones y sponsors.

Este año lanzaron el programa “Argentina Tón”. Conociendo la gran demanda de pedidos de prótesis en el país, comenzaron a viajar por todo el país creando las prótesis en la ruta mediante una impresora 3D alimentada por paneles solares.

PROTESIS PARA UNA ZARATEÑA

En su visita a Zárate, se hizo la primera entrega de una prótesis de este programa a una vecina, “Pichi”, que hacía 25 años estaba esperándola. “Fue una experiencia muy linda porque compartimos el día con toda su familia, conocimos su experiencia, su historia”, contó Gino.

A su vez, notablemente emocionada, la Secretaria de Salud, Dra. Rosana Núñez, acompañó a Tubaro y a su equipo durante el día en la construcción y colocación de la prótesis a “Pichi”. “Fue una gran experiencia, en mis años de médica es la primera vez que vivo una experiencia así, estas prótesis realmente les cambia la vida”.

Municipio “Embajador” de Atomic Lab

Por otra parte, se anunció que el Municipio de Zárate será embajador de Atomic Lab, para lo cual ya adquirió una impresora 3D. “Vamos a ser parte de la red que está armando Gino ya que habrá una impresora 3D en el CGC”, confirmó Cáffaro.

Atomic Lab creó la figura de “Embajador” para llevar su invento a todo el mundo de manera gratuita. Cualquiera que tenga una impresora 3D en cualquier lugar del mundo puede ser embajador.

Atomic Lab recibe el pedido de una mano o brazo, crea el archivo, lo envía al embajador más cercano a la persona que está haciendo el pedido, paga el material si es necesario, y el embajador lo imprime y entrega.

“Mejor joven inventor”

Gino Tubaro nació en 1995 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Electrónica en las Escuelas Técnicas ORT, egresó con el mejor promedio en su especialización y ahora estudia ingeniería electrónica. Como joven inventor, recibió dos premios entregados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I./W.I.P.O.) avalada por la ONU. El primero fue en 2008: Gino fue premiado como el “Mejor joven inventor” luego de haber presentado dispositivos de seguridad para hogares y mini robots. En el año 2010 como ganador de las “Olimpíadas de Inventiva”.

En 2014 fue seleccionado como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes en Argentina por parte de JCI TOYP. Además, en 2015 fue destacado como “Alumni del mes” a nivel mundial por parte el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en “reconocimiento a su liderazgo en crear innovadoras soluciones para ayudar a las personas con discapacidades a vivir sin límites”. A los 16 años inventó el “Sound Cube”, un instrumento musical semejante al Theremin pero de menor tamaño y mucho menor costo.

En el 2012 fue orador en TEDxRiodelaPlata, donde presento el “Ladrón de energía” y “Sound Cube”. TED es una prestigiosa organización sin fines de lucro dedicada a las “ideas que vale la pena difundir”. De la misma forma TEDx, ofrece la posibilidad de organizar un evento independiente similar en cualquier lugar del mundo.

En 2013, Gino fue seleccionado para participar en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes (NYSC), un programa patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el estado de West Virginia y la National Youth Science Fundation.

También en 2014 dio su segunda charla TEDx en TEDxUTN, esta vez, contando como su idea del “Súper hombre de Darwin”, como podríamos tener súper habilidades a partir de incapacidades físicas.

En 2014, Gino co-fundó la compañía/fundación Darwin Research, con el fin de experimentar las nuevas tecnologías disruptivas que hoy en día están siendo conocidas, como la impresión 3D, realidad virtual, criptomonedas (bitcoin / litecoin) educación 2.0 entre otras.

Gino lidera la producción de prótesis ortopédicas impresas en 3D.

Gino trabajó casi un año liderando el programa nacional Argentina en 3D, de Jefatura de Gabinetes, Presidencia de la Nación. Dejó la comodidad de trabajar para el Estado por su emprendimiento personal, Atomic Lab, allí se dedica a inventar soluciones para las personas que mas las necesiten entre otros tantos inventos.

Hoy en día encara el desarrollo de distintos inventos, desde las más avanzadas prótesis impresas en 3D de mano y brazo, un “braille dinámico” que permite leer libros sin digitalizarlos, impresoras 3D a partir de pantallas de celulares para reciclar la chatarra del mundo, entre otras cosas.