Se llamó a licitación pavimentar el camino de acceso al Parque Industrial de Zárate

En el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires se publicó ayer un llamado a licitación pública para adjudicar la obra de “Acceso al Parque Industrial de Zárate (Camino Secundario N° 038-08)”, o como se denomina tradicional Camino del Parque Industrial.

Esto había sido anunciado en su momento por la Unión Industrial local, que había gestionado ante Vialidad Nacional para que se repavimentará todo el acceso al Parque Industrial.

Finalmente el organismo incluyó esa obra en un proyecto más amplio a comienzos de este año, para construir 2800 kilómetros de autopistas en todo el país con el objetivo de reactivar la obra pública estatal.

Respecto al llamado a Licitación Pública, lleva el número de 11/18 y será financiada por el gobierno provincial de acuerdo al detalle del llamado a licitación.

En detalle se repavimentará “la colectora de la Ruta Panamericana y el Camino 038-01; Sección II: Camino 038-01- Terminal Automotriz; Sección III: Camino 038-08- Acceso Parque Industrial Zárate”; por una longitud total de 9360 metros.

El presupuesto oficial asciende a $161.260.053,95.

La apertura de sobres se realizará el próximo 2 de agosto a las 10 horas en la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

Se esperan más obras para la zona

Además de la reparación de todo el camino de ingreso al Parque Industrial local, en lo que respecta a nuestra zona se habían anunciado obras de repavimentación de las calles laterales a la planta automotriz Toyota, la creación de un camino “de retorno” sobre Ruta 193, la repavimentación de la Ruta Panamericana hasta Rosario para alisarla y erradicar los “huellones” producidos por los camiones en la mano lenta, y la construcción de un tercer carril en el tramo Buenos Aires-Rosario, obra que se iniciará en enero de 2018 y finalizaría en diciembre de ese mismo año.

En principio el camino del retorno sobre Ruta 193 frente a la planta automotriz se está desarrollando y la repavimentación de la Panamericana con la ampliación de un tercer carril aún no se inició.

Por otro lado, dentro del proyecto de Vialidad provincial en la zona del parque industrial, hay varias calles internas que no serán tenidas en cuenta ya que sólo mejorará la colectoras de Ruta 9, en inmediaciones al distribuidor del Parque Industrial, y el tramo desde la Panamericana hasta la portería de Terminal Zárate.

De hecho el Camino de la Costa Brava no está incluido dentro de este proyecto, arteria que es de jurisdicción municipal en el tramo cercano a Papelera del Plata y DAK América.

Cabe recordar que esta obra fue motivo de un reclamo histórico de parte de la Unión Industrial de Zárate que llegó hasta altas esferas del gobierno nacional y provincial sin suerte alguna. Finalmente todo indica que se adjudicará en un primer llamado a licitación cuyos sobres se abrirán en agosto.