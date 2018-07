Los fondos que desde Nación giran para los Bomberos tampoco llegaron al Cuartel de Zárate

Los diferentes cuarteles de bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires se sumaron el sábado al “sirenazo” y protesta contra el recorte y retención de recursos que el Gobierno nacional le aplica al sector. La deuda reclamada ascendería a unos 800 millones para el casi millar de cuartales de todo el país.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, ratificó que sigue habiendo una demora y, por si fuera poco, una quita del 40% en la transferencia de los fondos que le corresponden a la actividad según la Ley 25.054. Esa normativa les provee del 5 por mil de lo que todas las compañías aseguradoras recaudan en concepto de pólizas contra incendios.

“Una vez que la Superintendencia de Seguros nos informó sobre la recaudación final del año pasado, más las proyecciones calculadas para este año, pudimos confirmar que nos han quitado casi un 60 por ciento de lo que por ley nos corresponde”, denunció Carlos Alfonso, presidente del Consejo.

Ese dinero es retenido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que trimestralmente lo remite a la cartera de Hacienda; ésta, a su vez, lo transfiere a Seguridad para que a través de la Secretaría de Protección Civil lo distribuya por partes iguales ente todos los cuarteles, en los que revistan unos 42 mil efectivos. “Sacaron de nuestra partida más de 637 millones de pesos, lo que se suma al excedente de recaudación de 2017 por más de 147 millones, por el que tampoco obtuvimos respuesta”, detalló.

“Menos dinero para el sistema se traduce en menor grado de capacitación, menos equipamiento y más peligro para los bomberos y las víctimas de los siniestros”, completó. La movida también recibió apoyos políticos y de diferentes sectores.

Desde la Federación Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, que agrupa a cuatro entidades regionales, no se acoplaron al toque de sirena, pero están “totalmente de acuerdo”, dijo Ricardo Arenas, de Bomberos Voluntarios de Ensenada.

“Nos vienen haciendo una bicicleta con el tema de los fondos y nunca llegan. Y encima nos quieren hacer un recorte. Hay cuerpos de bomberos que van a tener que cerrar”, advirtió.

LOS FONDOS NO LLEGAN A ZARATE

En tanto, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate confirmaron a LA VOZ que no se recibieron los fondos.

Además, señalaron que las federaciones se encuentran planificado una movilización de todas las fuerzas a nivel nacional.