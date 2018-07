Vuelve el Cine Coliseo con más funciones y películas

Esta semana, el Cine del Teatro Coliseo agrega más funciones por las vacaciones de invierno. Las proyecciones comenzarán mañana jueves y seguirán hasta el miércoles 25 de julio.

Entre los estrenos, está “Rascacielos: rescate en las alturas” (3D), un thriller de acción ( Acción, Thriller 3D) en el que Will Sawyer, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos… sin sucumbir a las llamas.

Este film, que tiene una duración de 103 minutos, se podrá ver a las 22:30.

Entre las películas que vuelven, se podrá ver Hotel Transilvania 3: Monstruos de Vacaciones (Animación Infantil 2D/3D) a las 14 hs. en 2D y a las 18:30 en 3D. La familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave.

Para los más chicos, del jueves y hasta el miércoles a las 16 horas, vuelve la película de animación “Los Increíbles 2”, en la cual Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida “normal” con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack —cuyos superpoderes descubriremos—. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte. Secuela de “Los increíbles”.

En tanto, la comedia “Re Loca” protagonizada por Natalia Oreiro tendrá funciones a las 20:30 horas. ¿Qué pasaría si de golpe pudieras decir lo que realmente pensás? En el medio de una vida rutinaria, llena de demandas y presiones, un encuentro casual y mágico va a lograr que Pilar, se convierta en una “Re Loca” y pueda decir y hacer lo que todos soñamos pero no nos animamos. Trabajo, amigas, novios y familia, sufrirán las liberadoras consecuencias de este cambio revelador. Claro que liberarse de las cosas que molestan no va a ser tan sencillo.

Cabe destacar que la boletería del Teatro abrirá a partir de las 13 horas. Las entradas tienen un valor de $ 110 para 2D y $ 130 para 3D.